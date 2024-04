«La Oncoplástica es el mayor avance en cirugía reconstructiva de la mama»

En los 60 el Dr. Florencio Tejerina creó la primera Unidad de Patología Mamaria en España. Su hijo, en los 70, fundó el primer centro dedicado en exclusiva a su cuidado. Ahora, Antonio Tejerina, la tercera generación, da continuidad a la labor iniciada por su abuelo y su padre en la fundación que lleva su apellido.

La historia de la Fundación Tejerina es única. ¿Siempre supo que quería dedicarse a esto?

No me lo planteaba hasta que cumplí 15 años y un viernes de verano mi padre me preguntó: ¿Qué vas a hacer esta tarde? Dije, pues no tengo plan para hoy y me dijo, ¿te quieres venir conmigo al quirófano y ves lo que es una cirugía? Me fui con él y con todo su equipo a quirófano y lo recuerdo como un momento súperemocionante. Operó dos cánceres de mamá y yo simplemente estaba ahí oyendo los ruidos del quirófano, a todo su equipo cómo operaba, cómo todo funcionaba como un concierto, ¿sabes? Y fue de esto que piensas: yo quiero hacer esto. No era consciente, no sentí la llamada hasta que estuve en ese quirófano y me dije, me encantaría ser cirujano.

¿Qué es lo que más le atrae?

Para mí un momento muy especial, sobre todo si la mujer es joven y le tienes que hacer una mastectomía, es cuando haces la reconstrucción y te dice «muchas gracias, porque gracias a eso has conseguido que me olvide del cáncer y que esté ilusionada por ver que tengo un pecho e incluso ha mejorado su forma». Porque, muchas veces, la reconstrucción consiste en conseguir que ambas mamas queden iguales y hay mujeres, por ejemplo, que si tienen un pecho muy caído de base y es muy difícil conseguir que la reconstruida quede igual de caída. Entonces en este proceso de reconstrucción tenemos que operar ambos pechos para mejorar la simetría. Y por eso decía que ese momento es mágico, que la mujer te diga que gracias a la reconstrucción ha sido todo más llevadero.

El de mama es uno de los cánceres en los que más se ha avanzado en tratamiento, pero también en diagnóstico. ¿Qué destacaría?

Sin duda, de todas las áreas que hay en el cáncer de mamá es donde mayores avances tecnológicos hemos visto. De hecho, hemos sido pioneros en introducir la mamografía digital en el año 2000 en España, con el primer equipo, lo que supuso un avance importantísimo en la mejoría en la calidad del diagnóstico. Fuimos también de los primeros en usar la resonancia magnética en la mamá, que también ayuda muchísimo en el estadiaje de la enfermedad y la detección. Y cada vez vamos hacia un diagnóstico más personalizado y tenemos más arsenal: mamografía, ecografía, resonancia o métodos de biopsia cada vez más modernos que nos permiten hacer biopsias guiadas por estereotaxia con equipos digitalizados que nos permiten detectar lesiones muy pequeñas, menores de 1cm no palpables. Y eso ha sido una auténtica revolución, porque cada vez somos capaces de diagnosticar lesiones en fases más iniciales y eso mejora el pronóstico, y en estos casos en una gran mayoría de mujeres, vamos a conseguir que sobrevivan.

También en la cirugía ha habido muchos progresos...

Sí, las cirugías, gracias a estos avances en el diagnóstico, cada vez son menos agresivas. Son mínimamente invasivas y en más del 70% de los casos las mujeres que se tienen que operar pueden conservar su pecho. No solo se trata ya de conservar su pecho y de ofrecer no solo la máxima posibilidad de curación, si no también de calidad de vida. Podemos conseguir hacer técnicas de Cirugía oncológica, y Cirugía Plástica, que es lo que llamamos cirugía. Oncoplástica, para hacer un abordaje y muy personalizado y que la mujer no tenga luego el estigma de que se le nota que he pasado por un cáncer de mama. Y en muchos casos, incluso mejorar la forma de cómo era antes de la operación. Esto yo creo que ha sido el máximo avance de la reconstrucción mamaria en los últimos años.

Pero la reconstrucción inmediata de la mama tras mastectomía no se hace en todos los casos, como se recomienda. ¿Por qué?

A pesar de que en un alto porcentaje de casos, aproximadamente un 70% , podemos conservar el pecho, en un 30% de las mujeres por el tipo de cáncer, o por su situación, se tiene que hacer una mastectomía. Cuando es así, hoy se sabe que la reconstrucción mamaria debe ser parte integrante del tratamiento se debe ofrecer a la mujer la posibilidad de hacerlo en el mismo acto operatorio. Se puede iniciar este proceso reconstructivo en el mismo momento de la cirugía oncológica. Lo que sucede es que para poder realizarla hay que tener un equipo coordinado en el que trabajen los cirujanos oncológicos junto con los plásticos. ¿Por qué hay veces que no se ofrece? Normalmente suele ser por un tema logístico, porque en algunos sitios no cuenten con equipos de cirugía plástica que puedan trabajar en conjunto. Pero dicho esto, es uno de los criterios que hoy se consideran de calidad. Hace un par de años la Sociedad Española de Cirugía Plástica hizo una encuesta valorando a qué porcentaje de mujeres se les hacía reconstrucción inmediata y creo recordar que estaba solo en torno al 30%.

Otro aspecto estético es el de la dermopigmentación, que está menos extendida aún pese estar incluida en la cartea de servicios desde 2018...

Yo les digo a mis pacientes que es sencillo y la guinda del pastel. Es conseguir que una mamá realmente acabe siendo un seno y que veas una igual que la otra. Nosotros no hacemos micropigmentación sino tatuaje permanente. Lo hace una tatuadora profesional desde hace muchos años, como en 2016, y en ese momento no había en España gente dedicada al tatuaje oncológico. Si existía la micropigmentación, pero tiene la limitación de que el pigmento entra en capas más superficiales y hay que hacer retoques cada tanto tiempo porque se va. En el tatuaje el pigmento entra en un plano más profundo y es permanente. Antes de la operación hacemos fotos para tener referencia de como son esa areola y ese pezón y el resultado es una reconstrucción tridimensional. Solo con el tatuaje se consigue recrear ese aspecto y es impresionante. Lo que ves de lejos y el resultado es muy natural.

Atienden toda patología mamaria (lo llevan en el nombre). Aunque el cáncer es el «rey», ¿qué otras enfermedades tratan?

Una de las consultas más frecuentes es el dolor mamario, la mastalgia. También otros problemas, como las malformaciones mamarias, que es muy típico en jóvenes que tengan una alteración desarrollo y un pecho pueda crecer y el otro no; o mujeres que tienen un crecimiento exagerado, lo que llamamos hipertrofia mamaria, que en algunos casos puede ser muy invalidante y la mujer no puede hacer su vida normal. O la infección, una mastitis, por ejemplo, por un pequeño absceso.

Por último, ¿habrá una cuarta generación Tejerina?

¡Pues me encantaría! De momento hay siete proyectos entre mi hermano y yo. Mi hermano (que es radiólogo, el doctor Alejandro de Tejerina, es el director del Departamento de Radiología) tiene cuatro hijos y yo tres y mi hijo mediano apunta maneras, dice que de mayor quiere ser cirujano como su papá y a los Reyes Magos el año pasado les pidió un kit de cirugía. ¡Y ya ha dado sus primeros puntos en silicona!