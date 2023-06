¿Por qué no respetamos lo suficiente las recomendaciones de protección solar?

Vivimos en España, un país en el que el sol hace acto de presencia unos 300 de los 365 días del año. La incidencia del melanoma cutáneo está en aumento en España, tanto en hombres como en mujeres y llegó, en 2022, a 16 casos por cada 100.000 habitantes, segun datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Este incremento- que se ha producido en todos los países desarrollados- está relacionado directamente con la mayor exposición al sol y con la utilización de métodos artificiales de bronceado, como las camas solares y las lámparas por motivos estéticos.La Asociación Española de Dermatología y Vereonología, y casi todas las marcas dermocosméticas con productos para protegerse del sol llevan décadas haciendo campañas de sensibilización a la población para alertar sobre los peligros de no protegerse adecuadamente del sol.

Aún así, los falsos mitos y creencias, la no percepción de un riesgo inmediato y los estándares de belleza, que siguen perpetuando la asociación del bronceado con un estilo de vida activo y un ideal de atractivo, parecen ser algunos de los factores que condicionan que los mensajes de los organismos acreditados no se tomen lo suficientemente en serio y no se respeten.

Así lo muestran los datos de un estudio basado en una encuesta internacional on line dirigida a padres de menores de 12 años y abuelos que se responsabilizan de sus nietos durante al menos dos semanas en las vacaciones de verano, realizada por por Pierre Fabre y Eau Thermale Avène. El trabajo, "Sunscreen Assessment Family Experience (Safe)" se desarrollo en agosto de 2021 en Francia, Alemania, España, Italia y Estados Unidos y, en enero de 2022, en Brasil y Australia, teniendo en cuenta el periodo estival de cada país.

La principal conclusión ha sido que, aunque la mayoría conoce los consejos de prevención y los riesgos de exponerse al sol sin protección- y cree en ellos-, no siempre los respeta en la práctica. Además, se sigue creyendo en falsos mitos como que cuando hay nubes no hace falta usar protección o que cuando se usa un nivel alto de protección no te bronceas.

En nuestro país, la muestra incluyo a 1.190 personas, un 83,9% eran padres y, un 16,1%, abuelos. Los resultados muestran que solo el 59% de los padres y abuelos protegen a sus hijos del sol; el 74% de los niños y el 79% de los adultos se exponen al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas; que únicamente el 23% de los niños y el 13% de los adultos se reaplica el fotoprotector cada dos horas, y que el 29% de los pequeños solo se aplican fotoprotector durante las horas de exposición intensa.

El trabajo concluye que, aunque los hábitos han mejorado en los últimos años, gracias al trajo de décadas de los profesionales de la salud y la industria activando campañas para concienciar sobre la importancia de protegerse del sol y dar a conocer las consecuencias de esta exposición solar y las quemaduras, seguimos conviviendo con una serie de mitos con lo que tenemos que acabar para conseguir mejorar los datos extraídos.

Un factor importante es que entre el 50 y el 80 % de la exposición acumulada se produce durante la primera infancia. Y es esta sobreexposición la que, años o décadas después, es una de las principales causas de la mayoría de los cánceres cutáneos.

Mitos que hay que desmontar

Alba Crespo, Medical Advisor de Pierre Fabre dermocosmética, define alguno de los mitos que siguen calando entre la población y que es necesario desmontar con mensajes avalados por la ciencia y emitidos por organismos con credibilidad: