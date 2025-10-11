Reclaman que el glaucoma sea reconocido como enfermedad neurodegenerativa

El glaucoma es, hoy en día, una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo y afecta aproximadamente al 2,6% de la población, lo que supone un millón trescientas mil personas en España, especialmente en su forma más común, el glaucoma de ángulo abierto.

A pesar de su impacto, continúa siendo una enfermedad silenciosa, ya que en sus primeras fases no presenta síntomas evidentes. Es por este motivo que los distintos estudios señalan que aproximadamente la mitad de las personas que padecen glaucoma no lo saben. El problema es que cuando por fin se detecta, con frecuencia, ya existe un daño significativo en el nervio óptico que no puede revertirse en ninguno de los casos.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebró el pasado miércoles, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), ha solicita do que el glaucoma sea incluido oficialmente dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas. Este reconocimiento permitiría que en la investigación del glaucoma tuviera mayor prioridad a la hora de recibir financiación pública.

«Si se le reconoce como una enfermedad neurodegenerativa, la investigación daría un giro decisivo. No se limitaría a detener el avance de la patología, sino que se orientaría también a descubrir por qué el nervio óptico se degenera, abriendo una puerta a tratamientos más efectivos, mejores soluciones y nuevas vías para prevenir la degeneración neuronal», afirma Joaquín Carratalá, presidente de AGAF.

La asociación subraya que este reconocimiento supondría un cambio de paradigma en la investigación científica y en la forma de abordar la enfermedad desde las políticas de salud. Un enfoque distinto que iría un paso más allá de frenar el avance de esta patología visual, y abriría nuevas vías de investigación orientadas a encontrar tratamientos más eficaces o, incluso, capaces de prevenir su desarrollo.

Además, recuerda la importancia de acudir a revisiones oftalmológicas, especialmente a partir de los 40 años, cuando el riesgo de desarrollarlo se incrementa.