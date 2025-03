Sarampión: la vacunación a la desinformación es la respuesta

Declarar erradicada una enfermedad infecciosa es un hito que se logra cuando en todo el planeta no se encuentra la enfermedad, ni su transmisión. Esto solo es posible mediante la vacunación; y hasta ahora la ciencia lo ha conseguido para dos enfermedades infecciosas, la viruela, para los humanos, y la peste bovina (parecida al sarampión), para el ganado.

Desde que en el siglo XVIII se comenzara a trabajar la inmunización, la evidencia científica ha demostrado sobradamente que las vacunas son imprescindibles para prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser graves o incluso mortales. Sin embargo, existe un movimiento global antivacunas que con el paso del tiempo gana espacio y dificulta la salud pública global, cultivándose en el terreno de la polarización política y la desinformación.

Actualmente y desde 2016 España se encuentra en situación de eliminación del sarampión, siendo un país libre de transmisión endémica de este virus. Sin embargo, en este 2025, enmarcado en una tendencia global de aumento de casos de sarampión, en nuestro país se está viviendo un resurgimiento de esta enfermedad, explicado, por un lado, por la llegada de casos procedentes de otros países, eminentemente Rumanía y Marruecos; y por otro por tasas de vacunación subóptimas en algunos colectivos que resiente la inmunidad colectiva o de rebaño para que el virus no pueda circular, y no aparezcan brotes. No es banal, es una enfermedad muy contagiosa, que en el mundo previamente a la vacunación dejaba 2,6 millones de muertes.

Hoy en día el sarampión sigue siendo una enfermedad potencialmente candidata a erradicarse mediante la vacunación, ya que la eficacia de la vacuna es del 99% en poblaciones que cumplimentan las dos dosis necesarias. Pero ahora la lucha no es solo contra el virus, sino, además contra la desinformación.