Soy nutricionista y no deberías de tener miedo a engordar en Navidad: "Comed lo que tengáis que comer, pero..."

La Navidad es una fecha que trae consigo miles de recuerdos que, de alguna forma, se guían por los actos que cometemos. La familia es la piedra angular de esta celebración y como tal es concebida como el motivo primero de nuestras reuniones. Es importante destacara que estas no cobrarían sentido si no estuvieran acompañadas de las copiosas comidas que hacemos cada año. A su vez también conforma la posibilidad de ingerir alimentos característicos del acontecimiento que no se comen fuera de estas fechas como el turrón, los polvorones o el Roscón de Reyes. Es por eso que, antes posibles arrepentimientos posteriores, hemos de ser conscientes de varios factores.

Es casi tan relevante ser conscientes de lo que comemos como de la cantidad de cada ingesta. En ocasiones aquello que más nos perjudica no reside en las comidas familiares en sí sino en los efectos que estas crean a la postre. Sin embargo, antes todo hay que tener claro que estas fechas están reservadas para el disfrute propio y el ajeno. Es momento de reunirse con los tuyos para ponerse al día y durante la celebración dejar de lado ese librillo de recetas saludables para otro momento. Pero, claro, el problema llega cuando la sombra de estos días se cierne sobre nosotros y opaca el resto de nuestras comidas del calendario.

En este contexto, Alejandra Piñeiro, nutricionista y dietista, publicó en su cuenta de TikTok, @fittentalo, un video en el que nos revela el truco para controlar nuestras comidas en esta época del año y reducir al máximo sus consecuencias negativas. En esta pieza también nos adelanta la importancia de no martirizarse en exceso y ser conscientes de la eventualidad de este suceso. Si pensamos mucho en ello puede llegar a afectar a nuestro día a día e incluso a problemas de salud mental relacionados con trastornos. Por lo que hay que saber en que punto estamos con respecto a este tema y tratarlo con normalidad sin llegar a los extremos.

La clave esta en las sobras de las comidas

"Estas fechas están hechas para disfrutar" aclara la experta. Si le damos una importancia mayor a lo que comemos que al gozar de la compañía del prójimo es posible que se pierda la esencia de las fiestas. Al mismo tiempo, la nutricionista aclara la relación entre expectativa y realidad que se tiene con este acto: "No deberían de ser unas fechas que impacten tantísimo en nuestra composición corporal".

Por tanto, el truco que nos avanza Piñeiro es el de saber medir las cantidades para solo comer ese tipo de comidas en las fechas concretas, es decir, en Año Nuevo, Navidad, nochevieja, etc. "Comed lo que tengáis que comer pero tratad que no sobre demasiado" es el consejo exacto de nuestra protagonista en el día de hoy. Para explicar la verdad sobre esta afirmación nos pone en el supuesto de los dulces navideños los cuales son expuestos en grandes cantidad para las fiestas y finalmente sobran: "Porque sino me voy a pasar comiendo turrón desde el 23 de diciembre hasta que lleguen los reyes magos e incluso un poco más"

Consejos para no engordar en Navidad

Estos trucos se pueden seguir en cualquier época del año pero aprovechando la concienciación que existe con estas fiestas podemos incluir el beber mucha agua como un pilar fundamental. Asimismo, es muy beneficioso consumir alimentos saciantes con pocas calorías alejándonos de esta formas de los procesados y las grasas saturadas. Por supuesto llevar a cabo actividades físicas es relevante para seguir una rutina. Sobre todo en los días posteriores a las celebraciones para evitar la retención de líquidos en nuestro cuerpo.