Soy experto en nutrición y dietética y así puedes quemar grasa de la zona de los lados de la cintura

Hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos toda la información posible para la pérdida de peso. En la mayoría de los casos quemar grasa pasa de una mera conveniencia estética, a realmente preocuparte por tener una vida saludable. Es un hecho y muchos expertos lo corroboran, que los hombres acumulan grasa en la barriga y las mujeres en las caderas. Pese a esto, la preocupación por perder los "rollitos" de la zona de la cadera es una tendencia generalizada. Así puedes quemar esta grasa que, aunque no puedas quemarla de forma localizada, si notarás grandes cambios en dicha zona.

Cómo eliminar la grasa de los lados de la cintura

El experto en nutrición y creador de videos de entrenamiento respaldados por la ciencia Jeremy Ethier explica el método para eliminar esos rollitos y molesta grasa abdominal. Los rollitos de la cintura y de la zona abdominal se generan por ingerir más calorías de las que quemamos, es decir, por comer en exceso. Pero no es cosa de una sola noche, sino que para que nuestra grasa corporal aumente, esto debe estar prolongado en el tiempo. Explica Ethier que el primer lugar donde el cuerpo almacena la grasa (la zona abdominal), es el último en eliminarla.

El primer paso, y uno de los más importantes es la nutrición. Aunque hayas escuchado que el déficit calórico es muy importante en el proceso de pérdida de grasa, no hará que pierdas grasa de los "rollitos" de inmediato. El cuerpo en una primera instancia perderá la grasa de la zona de al rededor de la cara, hombros, pecho, brazos y por último abdomen. Por esto, es por lo que no debemos hacer un déficit calórico agresivo, afirma Ethir, sino más bien algo a lo que podamos apegarnos mes a mes sin sentir que estamos muriendo de hambre. En estos casos es mejor no darse prisa pues los resultados tardan un poco en llegar.

El segundo paso, que recomienda es el levantamiento de pesas. Es una actividad que aunque no te ayude directamente a perder grasa, si que lo hará indirectamente pues al crear músculo te ayudará a verte mejor y a no ser lo primero que pierdas el déficit calórico, pues si no realizamos levantamiento de pesas, una de las cosas que perderá el cuerpo será el músculo. Recomienda realizarlo como mínimo 3 veces por semana. El siguiente paso es el ejercicio cardiovascular. Andar, correr o moverte en bicicleta quema entre 10 y 20 calorías por minuto. Esto significa, que con 10 o 15 minutos de ejercicio cardiovascular a intensidad moderada, podemos quemar la misma cantidad de calorías que en una sesión de levantamiento de pesas.

Disfrutar es parte del proceso, Ethier recomienda solo hacer lo que disfrutes y puedas realizar con regularidad. "Si odias correr y no puedes hacerlo todos los días no lo hagas", emplea otras modalidades a las que puedas adaptarte como salir a andar determinados días o realizar paseos más largos con tu perro o de camino al trabajo.

Si llegas a un estancamiento en la pérdida de peso y los ejercicios que estás realizado, "no hagas cambios bruscos". Ante esta situación la primera opción es bajar la ingesta calórica, pero en poca cantidad, siempre y cuando veas que puedes comer un poco menos. Y, por otro lado, aumentar las calorías que quemamos. Pero de igual manera, solo en pequeños cambios, aumenta los pasos que realizas o 5 minutos más en tus caminatas o paseos.

Qué alimentos comer para quemar grasa de la cintura

El primer paso según Ethier en la pérdida de grasa de la zona de la cintura es la nutrición. Por esto, debemos saber como alimentarnos para; por un lado, no tener un exceso en las calorías que consumimos; y por otro, entender cuáles son los mejores alimentos que le podemos dar a nuestro organismo.

Proteínas magras : pollo, pavo, pescado y huevos son excelentes opciones de ingesta de proteínas para crear y mantener músculo, así como para dar energía al organismo.

: pollo, pavo, pescado y huevos son excelentes opciones de ingesta de proteínas para crear y mantener músculo, así como para dar energía al organismo. Frutas y verduras : ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes. Ayudan a mantener la sensación de saciedad y a mejorar la digestión.

: ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes. Ayudan a mantener la sensación de saciedad y a mejorar la digestión. Grasas saludables : como los frutos secos, el aceite de oliva y el aguacate. Estos alimentos aportan las grasas saludables o no saturadas, a nuestro cuerpo sin preocuparnos por la acumulación en exceso.

: como los frutos secos, el aceite de oliva y el aguacate. Estos alimentos aportan las grasas saludables o no saturadas, a nuestro cuerpo sin preocuparnos por la acumulación en exceso. Carbohidratos integrales: el pan integral, la avena y el arroz integral proporcionan energía y evitan el aumento de azúcar en sangre.

De igual manera que hay productos ricos en fibra, vitaminas y proteínas, hay muchos otros que son dañinos para el organismo y por ende debemos evitarlos. Productos como los alimentos ultra procesados, puesto que son productos con muchas calorías y están vinculados a malnutrición, síndromes metabólicos y en algunos casos a mayor incidencia de cáncer. Por otro lado, también debemos evitar las bebidas azucaradas como los refrescos o zumos. Estas bebidas suelen tener alto contenido de azúcares que aportan muchas calorías al organismo. Por último, el alcohol. Las bebidas alcohólicas son una fuente de calorías vacías y favorecen la acumulación de grasa, especialmente la zona abdominal.