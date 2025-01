Un test de sangre logra predecir el desenlace del cáncer de pulmón años antes de que se produzca

Un equipo de científicos del centro de investigación biomédica Francis Crick Institute, en Londres; de la University College London (UCL) y la empresa de genómica Personalis ha desarrollado un test para detectar ADN tumoral circulante (ctDNA) que podría revolucionar el tratamiento del cáncer de pulmón. Este hallazgo, financiado por Cancer Research UK y publicado en la revista Nature Medicine, podría ofrecer a los clínicos una herramienta clave para predecir la evolución de la enfermedad.

El ctDNA son fragmentos de ADN liberados al torrente sanguíneo por los tumores. Aunque su importancia para el pronóstico de la enfermedad es conocida, medirlo con precisión ha sido un desafío histórico.

"A través de nuestro trabajo hemos demostrado que la presencia o ausencia de ADN tumoral en sangre es un fuerte predictor del pronóstico", explica James Black, investigador clínico postdoctoral del Francis Crick Institute. La plataforma NeXT Personal, utilizada en este estudio, permite detectar cantidades mínimas de ctDNA, incluso en una proporción de una parte por millón.

Un paso adelante en el diagnóstico precoz

La investigación se centró en 171 personas con cáncer de pulmón en etapa temprana dentro de la cohorte TRACERx. Los resultados muestran que las personas con niveles bajos de ctDNA antes de la cirugía tenían menos probabilidades de recaer y mostraban tasas de supervivencia global más altas que aquellas con niveles elevados de ctDNA.

"El cáncer de pulmón es uno de los tipos más comunes en el mundo, pero difícil de tratar debido a su alta tasa de recaída", afirma Charles Swanton, director adjunto del Francis Crick Institute y autor principal del estudio. "Es vital entender quiénes se beneficiarían de un tratamiento más agresivo, especialmente en pacientes con enfermedad en etapa 1, que a menudo se diagnostican durante programas de cribado de alto riesgo", avanza.

El estudio también destaca cómo la alta sensibilidad del test evita clasificaciones erróneas, impidiendo que pacientes con niveles bajos de ctDNA sean etiquetados incorrectamente como negativos.

La plataforma será evaluada en futuros ensayos con pacientes en etapas más tempranas del cáncer de pulmón para determinar si la presencia de ctDNA tras la cirugía puede predecir riesgos de recaída. Esto podría permitir a los médicos ofrecer terapias adicionales, aumentando las probabilidades de curación.

Richard Chen, director médico de Personalis, subraya la importancia de esta tecnología: "Diseñamos NeXT Personal para detectar cáncer residual o recurrente en sus etapas más tempranas. Un test más sensible como NeXT Personal ofrece la posibilidad de detección y tratamiento precoz. También, como vemos en este estudio, un resultado negativo puede tranquilizar a los pacientes y evitar terapias innecesarias en el futuro".

El estudio es parte de TRACERx, un programa emblemático de investigación sobre cáncer de pulmón de Cancer Research UK. Marianne Baker, gerente de información de investigación de esta organización, señala: "El tipo de test utilizado en NeXT Personal nos acerca a una era de medicina personalizada, asegurando que los clínicos puedan administrar el tratamiento adecuado a las personas adecuadas".

El próximo capítulo de este proyecto, se reclutará a nuevos participantes y se explorará aún más profundamente la biología del cáncer de pulmón. "Más investigación nos acerca al día en que los tratamientos puedan adaptarse a cada paciente", concluye Baker.