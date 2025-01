El testimonio de una actriz estadounidense al tomar Ozempic: "Perdí 14 kilos pero quede postrada en una cama"

La comediante y actriz Amy Schumer ha compartido recientemente su problemática experiencia con Ozempic, un medicamento para tratar la diabetes tipo 2, que también se ha vuelto popular como tratamiento para la pérdida de peso. Durante una entrevista en un programa de radio, explicó por qué decidió dejar de usar el fármaco pese a haber perdido 14 kilos en poco tiempo.

Schumer revela que su predisposición genética a las náuseas hizo que su experiencia con Ozempic fuera especialmente difícil. "Tengo el gen GDF15, que te hace extremadamente propenso a las náuseas, por eso estuve tan enferma durante mi embarazo", explica. "Probé Ozempic hace casi tres años y quedé postrada en la cama. Vomitaba y no tenía energía".

A pesar de que muchas personas han asegurado tener buenos resultados con el medicamento, Schumer afirma que para ella no era sostenible. "Perdí 14 kilos rápidamente y me veía genial, pero no podía levantar la cabeza de la almohada", relata.

Una persona utilizando Ozempic, en Madrid (España). Ricardo Rubio Europa Press

Efectos Secundarios del tratamiento

El Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, actúa en el cerebro para generar sensación de saciedad y reducir el apetito. Sin embargo, puede provocar efectos secundarios como náuseas, diarrea, vómitos y estreñimiento, según la doctora Ania Jastreboff, especialista en medicina de la obesidad en la Universidad de Yale.

Schumer menciona que, cuando tomó por primera vez Ozempic, la medicación le dejó demasiado débil para jugar con su hijo. "Estaba muy delgada, él me lanzaba una pelota, pero yo no podía atraparla", indica.

La actriz también aprovechó la entrevista para criticar a los famosos que, según ella, no admiten el uso de Ozempic u otros tratamientos para la pérdida de peso.