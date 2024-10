ViiV Healthcare cumple 15 años dedicado íntegramente al cuidado de las personas con VIH

El VIH puede parecer algo de otra época, más propio del siglo pasado. Pero sigue entre nosotros. Aunque no se habla de ello, en España el VIH es un problema de salud pública. Los datos no dejan lugar a dudas, ya que se estima que en nuestro país viven más de 150.000 personas con el virus. Y no solo eso, ya que, además, diariamente entre ocho y nueve personas son diagnosticadas de VIH, lo que significa que muchos más pueden contraer el virus sin ser conscientes de ello, lo que demuestra que queda mucho por hacer en prevención, pero también en concienciación social.

En este contexto, luchar por acabar con el VIH sigue siendo un desafío mundial, pues no hay que olvidar que la mayoría de las transmisiones se producen en África. Y ese es el reto que persigue ViiV Healthcare España y Portugal, única compañía global 100% especializada en VIH, que ahora cumple 15 años dedicada a mejorar la vida de las personas con VIH. La compañía, resultado de la unión de las divisiones de VIH de GSK y Pfizer (con accionariado de Shionogi), ha celebrado hoy su aniversario en la planta de GSK en Aranda Duero (Burgos), centro de producción estratégico, ya que fabrica medicamentos que se exportan a más de 100 países en todo el mundo.

Compromiso mundial

«Tenemos un propósito muy fuerte. No queremos dejar atrás a la gente que vive con VIH, por eso seguimos buscando soluciones para que tengan una vida casi normal», ha afirmado Jean-Bernard Simeon, vicepresidente sr. de ViiV Healthcare Europa, quien ha recordado que «de los 40 millones de personas que viven con VIH en el mundo, casi tres de cada cuatro lo hace con un producto de nuestra compañía. Eso es un orgullo enorme que nos reafirma en el compromiso global». Además, «como creemos que la innovación debe llegar a todas las personas del mundo, ViiV mantiene políticas de acceso universal a sus productos con acuerdos con entidades como el Medicine Patents Pool para la cesión voluntaria de licencias a compañías de genéricos».

Un compromiso en el que también ha insistido Christina Gabriel, directora general de ViiV Healthcare España y Portugal, durante sus palabras de bienvenida a la fábrica de Aranda, al asegurar que «estaremos aquí hasta que el VIH y el sida no estén». Para ello, ViiV ha desarrollado tratamientos que han cambiado la forma de tratar el VIH, nuevas moléculas de las principales familias, nuevos mecanismos de acción, nuevas estrategias de tratamiento y prevención, nuevas formas de administración y nuevas formulaciones adaptadas. Tal y como ha detallado Gabriel, «ViiV y GSK estamos comprometidas con los objetivos de Onusida para 2025, que se basan en que el 95% de las personas conozcan su diagnóstico de VIH; que el 95% de ellas esté en tratamiento y que el 95% de estas alcancen una carga viral indetectable, lo que significa que no pueden transmitir el virus. Además, el se plantea el objetivo de la reducción del 90% de nuevas infecciones y cero discriminación de las personas con VIH. Trabajamos con, por y para las personas que viven con VIH, pero también con los profesionales, con la comunidad científica y con las administraciones para llegar a la meta de acabar con esta epidemia silenciosa».

España, pieza fundamental

En este sentido, España juega un papel determinante para la compañía. De hecho, según ha reconocido Gabriel, «España encabeza la actividad investigadora del desarrollo clínico de nuestros fármacos en el mundo, siendo el primer país en términos de pacientes incluidos en los ensayos clínicos para algunos de nuestros fármacos, y el segundo, después de Estados Unidos, para otros».

Pero además de en la investigación, España resulta crucial en la fabricación y distribución de fármacos para la compañía gracias a la planta de GSK Aranda. Con más de 175 millones de packs producidos al año y exportados a más de 100 países, GSK Aranda es una de las ocho fábricas estratégicas de GSK en el mundo. En concreto, la planta lleva desde principios de los 2000 comprometida con el VIH, cuando se comenzó a acondicionar y suministrar desde ella el primer medicamento antirretroviral de la compañía. «Actualmente, se fabrican aquí algunos de los fármacos más novedosos frente al VIH, entre ellos algunos de los que se distribuyen sin ánimo de lucro a países de medios y bajos ingresos», ha asegurado Carolina Sánchez-Céspedes, directora del centro de producción GSK Aranda.