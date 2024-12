Las 10 frases que delatan a las personas mentirosas, según la psicología

En el mundo hay millones de personas, y a lo largo de nuestra vida interactuamos con una buena parte de ellas. Algunas solo pasan fugazmente, otras nos acompañan por un tiempo, y unas pocas se quedan hasta el final. Sin embargo, es muy probable que entre estas personas encontremos a alguien que sea un mentiroso.

Ser mentiroso no siempre implica ser perjudicial, especialmente si las mentiras no van más allá del bienestar personal y no afectan a otros. De hecho, según psicólogos, hay situaciones donde una mentira puede ser necesaria para salir airoso sin causar daño. No obstante, existen personas que se regocijan en la mentira, incluso si eso implica herir a los demás. En estos casos, es mejor identificar estas actitudes y mantener cierta distancia.

Para reconocer a estos individuos antes de tiempo, hay 10 frases muy comunes que les suelen delatar, según estudios de psicólogos y expertos en comunicación, como Paul Ekman, Pamela Meyer y Aldert Vrij.

Estos son los cuatro signos del zodiaco que capaces de captar las mentiras LR LR

Las 10 frases más comunes de los mentirosos

1."Para ser honesto/a…": esta frase, usada para reforzar credibilidad, puede indicar que alguien está tratando de ocultar algo.

esta frase, usada para reforzar credibilidad, puede indicar que alguien está tratando de ocultar algo. 2. "No recuerdo exactamente, pero…" : se utiliza para evitar comprometerse con detalles específicos que podrían ser comprobados.

se utiliza para evitar comprometerse con detalles específicos que podrían ser comprobados. 3. "¿Por qué me acusarías de algo así?": en lugar de responder directamente, plantean una pregunta para desviar la atención.

en lugar de responder directamente, plantean una pregunta para desviar la atención. 4. "¿Qué más quieres saber?" : parece una frase colaborativa, pero en realidad buscan tiempo para inventar detalles adicionales.

: parece una frase colaborativa, pero en realidad buscan tiempo para inventar detalles adicionales. 5. "No tengo nada que esconder." : una declaración defensiva que intenta desviar sospechas sin abordar el problema real.

: una declaración defensiva que intenta desviar sospechas sin abordar el problema real. 6. "Eso no es lo que dije": niegan declaraciones anteriores o cambian la narrativa para confundir al interlocutor.

niegan declaraciones anteriores o cambian la narrativa para confundir al interlocutor. 7. "No fue mi intención": minimiza el impacto de sus acciones sin negar lo ocurrido.

minimiza el impacto de sus acciones sin negar lo ocurrido. 8. "Todo el mundo lo hace" : normalizan su comportamiento para justificarlo o quitarle importancia.

: normalizan su comportamiento para justificarlo o quitarle importancia. 9. "No estaba ahí en ese momento": usan excusas vagas o imposibles de verificar.

usan excusas vagas o imposibles de verificar. 10. "Ya lo hablamos antes": pretenden evitar explicar nuevamente algo, especialmente si saben que podrían contradecirse.

Cómo identificar a una persona mentirosa

Aunque ninguna frase o comportamiento por sí sola confirma una mentira, ciertos patrones pueden ser reveladores. Las personas mentirosas suelen:

Evitar responder preguntas de manera directa.

Cambiar de tema o devolver preguntas para desviar la atención.

Mostrar inconsistencias en sus relatos cuando se les pide repetir detalles.

Adoptar actitudes defensivas o agresivas para desviar sospechas.

Exhibir lenguaje corporal incongruente, como gestos o expresiones que no coinciden con sus palabras.

También es común que usen generalizaciones, detallen en exceso, o mantengan un contacto visual exagerado para parecer sinceros.

Saber identificar estas señales puede ser clave para protegernos de relaciones tóxicas y construir vínculos más auténticos.