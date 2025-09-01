El 13,6% de los españoles nunca va de vacaciones

La mitad de los españoles paga un tique medio de entre 15 y 30 euros cada vez que come o cena en un restaurante, según el último barómetro de julio del CIS, en el que se detalla que uno de cada diez españoles, (el 11,3 %), nunca acude a locales de restauración para hacer algunas de las dos comidas principales del día.

Estos son algunos de los principales datos del tercer análisis Turismo y Gastronomía que ha publicado este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para el que ha realizado casi 3.000 encuestas

De los que sí acuden al menos una vez cada 30 días, la mayoría (un 55,7 %) gasta entre 15 y 30 euros por persona en cada visita; mientras que el 28,6 % desembolsa entre 31 y 50 euros; sólo el 1,8 % se deja más de 70 euros por comensal y cerca del 7 % menos de 15 euros.

En el período vacacional

Este último barómetro revela que hay un 13,6 % de la población que nunca va de vacaciones o nunca come en un restaurante en un periodo de un mes.

Dentro de los españoles que sí viajan de vacaciones y suelen comer al menos una vez al mes en un local de restauración, el 27 % reconoce que sale a comer de dos a tres veces a la semana en el destino vacacional.

Mientras, el 25,3 % tiene la costumbre de hacerlo más de tres veces a la semana y un 22 % lo hace siempre, es decir, todos los días de su período de descanso.

En cambio, el 8,8 % no acude ninguna vez a la semana a un restaurante, mientras el 16 % tiene el hábito de salir a comer o cenar una vez a la semana allí donde se encuentra disfrutando de sus días de ocio.

Entre los elementos de la gastronomía que se consideran más importantes por parte los españoles para la gastronomía, más de la mitad de los encuestados (51,7 %) vota por las relaciones sociales.

Le siguen en relevancia, y votados como "muy importantes", la salud que les proporciona y el placer de la degustación.

Ya fuera de los bares y restaurantes, el CIS pregunta por el hábito de los españoles a la hora de ir al supermercado.

En este caso, el 40,4 % contesta que hace acopio de alimentos para casa una vez a la semana, frente al 26,3 % que responde que acude a los establecimientos de distribución alimentaria dos o tres veces a las semana.

Además, hay un 9,2 % que va a diario a comprar, frente al 7,1 % que llena la nevera y la despensa una vez al mes.