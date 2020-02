No solo hacen acopio de víveres ante posibles encierros para evitar contagios de coronavirus: el agua embotellada, la lejía o los geles desinfectantes de manos “desaparecieron” este fin de semana de las estanterías de muchos supermercados del norte de Italia. “Esto es como una película. Estamos actuando todos por miedo porque empezamos el viernes con algún contagiado y en dos días ya no se ni cuántos hay. Suspenden el carnaval de Venezia, cierran colegios... Ya no te paras ni a saludar a la gente por miedo”, explica una española que vive en la provincia de Liguria, una de las afectadas por la orden de cierre de espacios públicos.

Ante la repentina escalada de contagios por coronavirus -ya van cuatro fallecidos (el último en Bérgamo), más de 150 infectados y siete regiones afectadas- muchos ciudadanos del norte de Italia decidieron salir este fin de semana en masa a los supermercados, dejando imágenes insólitas: colas de hasta 40 minutos de espera ante los cajeros y estanterías mermadas en la zona de pasta, leche, tomate concentrado y productos de droguería.

Los productos de limpieza con lejía y los geles de manos desinfectantes (que se popularizaron con la “psicosis” de hace una década por la gripe aviar) se han convertido ahora casi en artículos de lujo. Muchos optaron por bajar al súper para hacer acopio de productos para evitar en los próximos días (en la medida de lo posible) aglomeraciones. A otros, no les quedó más remedio después de que las web de muchos supermercados colapsaran y otras aplicaciones de envíos tuvieran agotados algunos productos básicos.

Estas son las consecuencias de la “psicosis colectiva” que se está adueñando de muchos italianos que viven cerca de las regiones afectadas. Y es que, además de los pueblos bloqueados y con toque de queda, ciudades costeras como Génova ya han programado para esta semana que empieza el cierre de colegios, museos, gimnasios y hasta se han prohibido manifestaciones y, evidentemente, anulado bodas y cualquier evento que implique estar en contacto con mucha gente.

El “paciente cero” corrió la maratón de Santa Margherita

Precisamente Génova es una de las ciudades donde se está más pendiente de nuevos positivos por el Covid-19 después de conocerse que el denominado “paciente cero”, el hombre de 38 años que dio el primer positivo en Italia tras haber estado en contacto con una persona que había estado en Wuhan, había corrido al maratón de Santa Margherita el mes pasado y pudo contagiar a decenas de personas con las que estuvo en contacto.