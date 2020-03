Tras el decreto de Estado de alarma muchos ciudadanos se han preguntado qué hacer y que no hacer en tiempos de coronavirus. Miles de dudas y mucha de ellas relacionadas con qué tiendas abren y cuáles cierran. ¿Qué pasa si se te ha estropeado la nevera, lavadora o el secador y necesitas adquirir otro?

Las tiendas de electrodomésticos están abiertas, según recoge un comunicado de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (Fece).

La Fece explica que han contactado con Sanidad pidiendo que "se certifique expresamente la apertura de “tiendas de electrodomésticos” ya que había bastantes dudas entre los comerciantes sobre este asunto.

A día de hoy la Fece argumenta, ante el desconcierto de si deben estar abiertos o no, que “según el Real Decreto 463/2020 y al ser este establecimiento de los exceptuados de cierre en su artículo 10.1 por vender equipos tecnológicos y de telecomunicaciones (ordenadores, teléfonos, televisores, etc) , al igual que otros bienes de primera necesidad como electrodoméstico que afecte a funciones básicas de los ciudadanos y que necesite una respuesta no aplazable para conservar los alimentos (frigorífico, congelador, etc.); preparar alimentos para su consumo (microondas, placa de cocina, etc.); equipamientos básicos para la higiene (termo eléctrico, lavadora, lavavajillas, secadora, etc), permaneceremos semi-abiertos con acceso restringido y, en todo caso, permitiendo la entrada escalonada de clientes manteniendo en todo caso la distancia de seguridad y con cobro por tarjeta contactless para evitar contactos”.