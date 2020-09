La confesión de Simón a Calleja: “Necesitaba estas vacaciones, ya no daba para más”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, declaraba ayer en Mallorca: “Necesitaba estas vacaciones, ya no daba para más”. Simón se encuentra desde el pasado sábado con el aventurero Jesús Calleja haciendo buceo, paseo en globo o alpinismo para el programa de Cuatro.

"Estoy en Mallorca, rodando la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’, desvelaba en un adelanto a las cámaras de Planeta Calleja. “Ha venido conmigo un invitado muy especial aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros”, introducía en un vídeo el famoso presentador que ha distribuido el programa.

El protagonista, por su parte, se mostraba agradecido por la experiencia: “Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado”, ha comentado. “Las he cogido porque las necesitaba, porque no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir", ha explicado en el vídeo.

“Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia. Hay conversaciones muy interesantes con las que yo mismo me he quedado impactado”, confesaba el presentador.

La ausencia de Fernando Simón el pasado lunes en la habitual rueda de prensa para ofrecer los últimos datos de la evolución de la pandemia de coronavirus sorprendió a todos los periodistas. En su lugar se presentó, Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad que explicaba que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se encontraba tomándose unos días libres en “un merecido descanso”. Horas después saltaba la liebre: Simón se encontraba en Mallorca grabando junto a Jesús Calleja un episodio para la próxima temporada del programa.

El virólogo llegó a Palma el pasado sábado por la noche en un vuelo procedente de Madrid. Algunos vecinos explicaron que el programa ha impedido hasta ahora que los ciudadanos tomen imágenes del rodaje por, entre otras razones, “mantener en secreto la presencia de Simón en Mallorca”. Además se desconoce dónde se aloja, pero la prensa local ha podido averiguar que en algún sitio de la costa oriental de Mallorca, en la zona de Llevant.

No es la primera vez que Simón hace gala de su espíritu deportista. Durante la primera parte de sus vacaciones estivales ya fue captado practicando surf en Portugal. En concreto, se desplazó entonces hasta Carrapateira, en el término municipal de Aljezur, para disfrutar de una de sus grandes aficiones.

Lo llamativo es que mientras el portavoz del Gobierno durante la pandemia de coronavirus descansa en Mallorca, las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecidos no para de crecer.