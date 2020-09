Salvador Illa: “Aconsejo a los madrileños que restrinjan al máximo su movilidad"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado la situación de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid como “preocupante y compleja”, aunque ha señalado que las restricciones implantadas por el Gobierno de Díaz Ayuso “van a servir, por descontado”. “Lo importante es que se han tomado. No voy a entrar en si han llegado tarde. Tenemos que ver si hacen falta más”.

Preguntado en la Cadena Ser sobre si sería recomendable que la Comunidad de Madrid pidiera el estado de alarma para controlar la pandemia, Illa ha señalado que “no” y ha señalado que con las medidas adoptadas “hay posibilidad de entrar en una situación controlada de la pandemia en esta comunidad autónoma”.

“Recomendaría a los madrileños que en los próximos días restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y restringieran sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen. Me preocupa Madrid y me preocupa la situación de la pandemia en toda España”, ha señalado.

El ministro considera que “la situación en estos momentos no es comparable a marzo”. Reconoce que hay un número de casos importante pero recalca que ahora se detectan cerca de un 80% de los casos.

El ministro afirma que hay presión en los hospitales y un incremento de actividad en la atención primaria aunque considera que el sistema “todavía no está comprometido” y reconoce que o se atajan los casos o las hospitalizaciones pueden "comprometer el sistema hospitalario”. Por ello insta a seguir las recomendaciones sanitarias y en Madrid reducir al máximo la movilidad e intentar evitar las no imprescindibles.

Sobre si se ha actuado a tiempo Illa considera que “es muy fácil predecir el pasado” y considera que el proceso de desescalada fue acertado en sus principios de actuación, gradual, territorializado. "Cuando se incrementa la movilidad se incrementan los contagios”, afirma.

Preguntado por si el Gobierno hace autocrítica de su gestión, el ministro asume que “hay cosas que con lo que sabemos hoy podríamos haber hecho de forma distinta. El foco ahora hay que ponerlo en atajar los casos”.

El ministro de Sanidad ha asegurado que “desde el mes de julio no he tenido contacto con el grupo de científicos con el que trabajamos durante el confinamiento”. "Dijimos que haremos una evaluación independiente, con espíritu constructivo. Me he comprometido a recibir a uno de los firmantes de esta iniciativa. El comité científico se reunirá de nuevo en próximas fechas. No se ha desactivado, pero yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses. Ignoro si lo ha hecho Fernando Simón, no puedo confirmarlo”, afirma.

Respecto a la falta de médicos, Illa ha razonado que “el año pasado se sacó un 15% de plazas más que otros años”. “Hay soluciones a corto plazo y a medio plazo. Hay que crear más plazas y reforzarlas”, ha señalado. “Las plazas que se ofertan en el MIR son las que nos piden las comunidades autonómas”, ha razonado. “España tiene 4,33 médicos para 1.000 habitantes de media. Tiene mucho que ver con las condiciones laborales y las comunidades están en ello”, ha apuntado.

Los contagios por coronavirus en España continúa su tendencia ascendente. El Ministerio de Sanidad ha notificado ya 31.428 casos desde el viernes. En las próximas horas se reúne el grupo de trabajo del Gobierno y la Comunidad de Madrid para hacer frente a la segunda ola de la pandemia.