Todo lo que necesitas saber sobre las PCR obligatorias para entrar a España

España exige desde este lunes un resultado negativo en una prueba PCR a los viajeros procedentes de más de 65 estados que deseen entrar en nuestro país, realizada en el origen 72 horas antes de cruzar la frontera. La medida, publicada el pasado 12 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), forma parte de los nuevos controles sanitarios a realizar en todos los puntos de entrada a España. Queda claro que sin una prueba de diagnóstico de infección activa no se puede viajar, pero los pasajeros se formulan muchas preguntas: ¿vale cualquier test? ¿es obligatorio presentarla en papel? ¿qué pasa si no la llevo? ¿cuáles son las multas?

¿Puedo presentar cualquier test?

No, la única prueba de diagnóstico de infección activa para el SARS-CoV-2 que será admitida es la PCR. El documento explica que otras pruebas diagnósticas, como los test rápidos de anticuerpos, las pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías no tienen validez.

¿Qué datos debe incluir el documento y en qué idioma tiene que estar redactado?

El documento que tiene que presentarse debe ser el original, redactado en español o en inglés. Los datos que tiene que incluir la prueba son: nombre del viajero, número de pasaporte o del documento o carta nacional de identidad (que deberá coincidir con el utilizado en el Formulario de Control Sanitario rellenado antes de la salida), fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, técnica empleada y, por supuesto, un resultado negativo de la prueba.

¿Puedo llevar el resultado de la prueba en el móvil?

No es necesario llevar el documento en papel. No obstante, es indispensable cumplir los requisitos descritos anteriormente, independientemente del formato que se presente.

¿Qué pasa si el viajero no presenta el test PCR negativo?

Viajar sin un resultado negativo en una prueba PCR tiene graves consecuencias. En primer lugar, por motivos santarios, el viajero deberá someterse a un test rápido de antígenos nada más se detecte la infracción. En segundo lugar, será sancionado económicamente.

¿A qué multas se enfrenta?

La resolución indica que en caso de no presentar un diagnóstico negativo se aplicará el régimen sancionador recogido en la Ley General de Salud Pública. Sanidad no tipifica la infracción que, en función de si se considera leve, grave o muy grave, puede acarrear una sanción que va desde los 3.000 hasta los 600.000 euros. Además, se podrá denegar la entrada a pasajeros de países no europeos si no se cumplen estas obligaciones.

¿Es necesario presentar una prueba si se viaja por carretera?

No. La resolución regula los controles sanitarios a los viajeros que entren a España por vía aérea o marítima, por lo que los que lleguen a nuestro país por carretera no estarán obligados a presentar ninguna prueba de diagnóstico de infección activa.

¿Quién paga los test?

La prueba en el país de origen, que debe realizarse como máximo 72 horas antes de entrar a España, corre a cargo del viajero. Si se trata de una persona que ha viajado sin la prueba obligatoria, el test de antígenos que se realiza al llegar a nuestro país corre a cargo del Estado.

¿Los pasajeros en tránsito están obligados a llevar una prueba PCR?

Los viajeros que hagan escala en España, pero cuyo destino sea otro país, no deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo. Este protocolo es obligatorio exclusivamente para las personas que deseen entrar en nuestro país. Es posible que al pasar un control sanitario le exijan el test. En ese caso, los viajeros deberán demostrar que están en tránsito aeroportuario, presentando la tarjeta de embarque del segundo vuelo.