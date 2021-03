La ley de la eutanasia, a un paso de su aprobación

La mayoría de los grupos parlamentarios han vuelto a mostrar su rechazo a los vetos de PP y Vox a la proposición de ley de eutanasia, que previsiblemente saldrá adelante con la incorporación de varias enmiendas parciales y que ahora deberá ser ratificada por el Congreso de los Diputados, el último trámite parlamentario antes de su aprobación.

En su veto, el PP ha rechazado un texto que considera de “dudosa constitucionalidad” y que, ha denunciado, deja desprotegidos a los más frágiles, los mayores y las personas con enfermedades crónicas y discapacidad, a los que “estigmatiza”, “discrimina” e “invita” a poner fin a su vida. “Hay que aliviar el sufrimiento y nunca eliminar al que sufre; el Estado no puede pasar de proteger la vida, a causar la muerte”, ha denunciado el senador popular Antonio Román, quien ha enmarcado la ley en “la agenda ideológica de un gobierno que busca la confrontación social” y liderar la “progresía mundial”.

Tanto el PP como Vox han reivindicado la mejora de los cuidados paliativos frente a la eutanasia, han denunciado que no se hayan pedido informes a órganos consultivos, y han criticado aspectos concretos de la propuesta, como la obligación de que los médicos objetores de conciencia se inscriban en un registro o la consideración de “muerte natural” la provocada por la eutanasia.

El senador de Vox José Manuel Marín ha calificado la ley de eutanasia de “injusta e inoportuna” y ha destacado que “nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión”. Marín ha preguntado al PSOE si puede afirmar que tras esta ley no se coaccionará a las personas más vulnerables. “Dígame que no se van a hacer eutanasias no voluntarias, si se van a hacer en residencias y domicilios por médicos privados que cobrarán por ello”, ha espetado.

El Gobierno “quiere instaurar la industria de la muerte”, ha aseverado Marín, que ha lamentado que nadie invertirá en cuidado paliativos ni en investigación de enfermedades como el Alzheimer “si al final lo que vamos a hacer es ir matando a los pacientes”.

Por su parte, la diputada del PSOE María Esther Carmona ha asegurado que “hoy en un día histórico en nuestro país porque gozamos de un nuevo derecho, porque con esta ley nos convertimos en un país más justo, que hace suyo el padecimiento de todos y desea dejar atrás el sufrimiento injusto e innecesario”, ha subrayado.

El largo debate en la Cámara Alta, que ha durado más de cuatro horas, ha concluido con un largo aplauso a los familiares de Maribel Tellaetxe y María José Carrasco (pacientes que sufrían enfermedades incurables y que solicitaron la eutanasia antes de fallecer), presentes en la tribuna de invitados. La mayoría de los grupos han manifestado su oposición a los vetos de PP y Vox y el texto saldrá adelante con un amplio apoyo parlamentario.

“Para esta ley no hay vidas indignas, sino procesos de sufrimiento que atentan contra la dignidad de la vida”, ha declarado el senador socialista Francisco Javier de Lucas, que ha recordado que esta norma no impone la eutanasia para nadie, sino que ofrece un derecho a quien lo reclama de forma fehaciente y libre. Además, ha afeado a PP y Vox que pretendan plantear como incompatibles dos supuestos que son “complementarios y distintos”, como la prestación de ayuda a morir y los cuidados paliativos, y ha criticado su resistencia a la hora de reconocer la mayoría de edad de los ciudadanos: “Piensan que los ciudadanos son menores de edad y que necesitan tutela sobre sus decisiones mas íntimas”.