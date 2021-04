Más dudas que certezas sobre su uso

¿Puedo negarme a recibir la vacuna de AstraZeneca?

Si bien no es posible elegir la vacuna que recibimos, quienes no deseen recibir la desarrollada por AstraZeneca pueden negarse. Eso sí, perderían su turno en la campaña de vacunación y deberán esperar a que les llamen más adelante.

Si me han dado la primera dosis de la de Astrazeneca, ¿puedo recibir una segunda dosis de otra vacuna?

No. Por ahora toca seguir con la misma. Pero esto, mezclar vacunas de diferentes compañías, es algo que ya se está analizando en el Reino Unido en un estudio que durará 13 meses. De hecho no es una práctica nueva.

¿Debería tener miedo a la vacuna de AstraZeneca?

En su informe, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) señala que hasta la fecha más de 31 millones de personas han recibido al menos la primera dosis de esta vacuna solo en el Reino Unido. Y que se sabe de 19 muertes vinculadas a trombos en personas que habían recibido esta vacuna en Europa. La mayoría mujeres mayores de 20 y menores de 55 años. Para compararlo con otras vacunas, hay que recurrir al Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacuna. Según este organismo, en las últimas estadísticas publicadas, en 2016, EE UU vacunó a 140 millones de personas contra la gripe y murieron 39 adultos y 24 menores.

Embarazadas y vacuna

No hay muchos datos. De acuerdo con un estudio publicado en «Nature» un mes atrás y firmado por Victoria Male del Imperial College de Londres, las embarazadas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca no han mostrado reacciones adversas peligrosas para su salud o la del feto.

¿Cuándo pueden aparecer los síntomas y cuáles son?

Según ha informado ayer la EMA, los síntomas aparecerían en las dos primera semanas después de vacunarse. Y estos incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos que incluyen dolor de cabeza intenso o persistente, visión borrosa o hematomas en la piel (no en la zona de la inyección).

¿Puedo saber qué posibilidad tengo de sufrir un coágulo?

No. Las autoridades aún no han realizado todos los análisis correspondientes con el propósito de tener conclusiones fundamentadas. En Europa y el Reino Unido se habla de más de 20 millones de dosis y 79 casos de coágulos y 19 muertos. Algunos países han tomado la decisión de no usar AstraZeneca en mujeres menores de 30 años (como el Reino Unido) y otros (Dinamarca, Estonia, Islandia…) han suspendido por ahora su uso.

¿Qué significa que un efecto secundario es «muy raro»?

La OMS tiene una forma de evaluar la frecuencia de los efectos secundarios. Los hay muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. Estos últimos son los que se producen en, como mínimo, 1 de cada 10.000 casos. Para investigar el vínculo entre coágulos y vacuna, los científicos comparan la probabilidad de que éstos ocurran por casualidad en personas que no han recibido la vacuna. También necesitan determinar el mecanismo que pudo haber causado la reacción. Entre mujeres que toman la píldora anticonceptiva, una de cada 3.000 por año sufrirá un coágulo.