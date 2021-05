Las regiones temen un exceso de stock de AstraZeneca

La negativa del Gobierno a administrar AstraZeneca a los menores de 60, ni siquiera para completar la pauta a los que ya tienen una dosis, está poniendo contra las cuerdas a las comunidades. Andalucía ya ha avisado de que si no se le autoriza a dar salida a las dosis de Oxford en población más joven, unas 150.000 dosis quedarán en la nevera y no podrán ser utilizadas.

En la comunidad andaluza, pero también en Aragón y Navarra ya se está empezando a citar a personas menores de 60 años. Baleares y País Vasco comenzarán la semana que viene y el problema es que el Ministerio todavía no ha planteado una estrategia para este grupo de edad. Ayer, Darias apuntó en rueda de prensa que para ellos se utilizará en un principio las de ARN (Pfizer y Moderna) y que también se estudiará la posibilidad de administrarles Janssen. Y avisó de que, de momento, quedará excluida AstraZeneca. «Algunos consejeros me han planteado esta cuestión», reconoció ayer Darias tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial. «Les he respondido que lo que se acordó fue ampliar la administración de la segunda dosis de 12 a 16 semanas y que, de acuerdo a la evidencia generada en el ensayo del Carlos III, y a la observación de lo que se hace en otros países se tomará la decisión», zanjó.

El acuerdo, no obstante, no fue aprobado por amplía mayoría. Ocho comunidades votaron en contra, entre las que están Cataluña, Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, Ceuta y Melilla. Estas se han mostrado a favor de la posición de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ya había recomendado no espaciar más tiempo del que dice la ficha técnica las dosis y administrar la segunda a quienes ya tienen la primera de AstraZeneca independientemente de su edad.

Desde el Partido Popular critican que España actúe con otros criterios radicalmente distintos a los que marcan los organismos reguladores, la EMA y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso han solicitado los correspondientes informes científicos que avalen la decisión de postergar más allá de las 12 semanas recomendadas la administración de la segunda dosis. Los populares, además, no consideran que el estudio puesto en marcha por el Instituto Carlos III se haya realizado con una muestra lo suficientemente significativa como para tomar decisiones en base a él. El ensayo cuenta con la participación de 600 personas que tienen la primera dosis de Oxford, y se estudiará en ellas el efecto inmune que provoca la pauta de vacunación combinada con Pfizer.

Las comunidades del PP y también Cataluña han pedido al Ministerio que elimine el límite de edad de AstraZeneca porque la decisión se tomó «por un falso principio de precaución», para evitar eventos trombóticos que se producen de forma muy excepcional. El riesgo, insisten desde el PP, es otro: «Si dejamos de vacunar va a seguir muriendo gente y entrando nuevas cepas más transmisibles que pueden echar por tierra todo el trabajo realizado». Pese a que gran parte de las comunidades critican los continuos saltos en la campaña de vacunación y la falta de una guía clara, la ministra de Sanidad volvió a felicitarse ayer por la gestión. «la vacunación va como un tiro, estamos entre los cuatro primeros países de la Unión Europea que más dosis han administrado en relación a su número de habitantes», dijo ayer reiteradas veces en rueda de prensa.

Esta semana llegarán 1,4 dosis de Pfizer y 310.000 de Moderna. «Esta semana se alcanzarán las dos millones de dosis distribuidas a las comunidades», afirmó Darias. Según el último balance, el 31% de los españoles han recibido al menos la primera vacuna y el 13,4% ha completado la pauta.

Los que tengan pensado irse de vacaciones tendrán que estar pendientes de la cita de vacunación, pues no podrán recibir el suero en otra comunidad autónoma. ¿Qué sucede si este verano estamos de vacaciones y nos avisan para que vayamos a vacunarnos y nos resulta imposible volver a nuestro centro de salud, porque estamos en la playa?

Cita en vacaciones

«Lo que está previsto es para aquellas personas que tienen tarjetas de desplazados; y por tanto ya están siendo vacunadas en la comunidad autónoma en la que se han desplazado. Esa cuestión que plantea no tengo constancia de que haya sido contemplada», dijo ayer Darias quien añadió: «En cualquier caso, los servicios de salud avisan con tiempo para que puedan hacerlo. Si no habrá que esperar a cuando acabe el turno, digamos, el cohorte (de edad), para poder volver a vacunarse».

Ahora, con la llegada del verano y la apertura del país al turismo con el pasaporte Covid, la preocupación es otra. La ministra reconoció ayer que en España existen ya dos brotes de la variante india del coronavirus. «Tenemos dos brotes con 11 personas asociadas a ellos». Según la ministra, alguno de estas personas están siendo objetivo de secuenciación y «máximo seguimiento», con el objetivo de contener la expansión de esta cepa que se ha demostrado que interfiere en la efectividad de las vacunas actualmente aprobadas.

Los ultimos casos detectados de esta variante india son los dos registrados ayer en Cataluña. En uno de ellos está confirmado que había viajado a la India, el otro se investiga cuál podría ser el origen. Ahora mismo se está realizando un estudio epidemiológico para trazar el origen del caso que no parece ser importado. A estos dos casos en Cataluña se suman además los de los buques inmovilizados en Bilbao y Valencia, Vigo y Canarias y al joven de Extremadura tras asistir previamente a un curso en Madrid.