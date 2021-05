El sanitario con parálisis cerebral que triunfa como «influencer»

Cuando la vida te pone a prueba no hay más remedio que mirarla de frente y echarle un pulso. Enrique Bernabéu vive con esta máxima desde que llegó a este mundo. Lo hizo tres meses antes de que su madre saliera de cuentas. Un parto prematuro que le ocasionó una lesión cerebral por falta de oxígeno que le dejó paralizas las extremidades inferiores. Ahora, tras años de lucha, operaciones, lágrimas y mucho esfuerzo, este joven alicantino de 29 años ha sabido hacer de la flaqueza virtud y se ha convertido en uno de los «influencers» del momento.

En sus redes, que suman seguidores por segundos, habla de su día a día, de los retos a los que se enfrenta y de la igualdad de oportunidades. Pelea por normalizar una situación que muchos otros viven como él. También le gusta el «postureo», claro está, pero más allá de la superficialidad a la que estamos acostumbrados en las redes, Enrique las utiliza para concienciar, para acabar con la estigmatización de quienes cómo él quieren ser vistos como iguales al resto.

Su camino hasta llegar a este punto ha estado plagado de baches. Su infancia estuvo marcada por diferencia: «Cuando era pequeño había mucho desconocimiento social sobre lo que supone sufrir una parálisis cerebral. La etapa de la escuela fue muy complicada. Sufría ’'bullying’', algo que, además, luego se incrementó cuando descubrí mi homosexualidad. Vamos que era carne de cañón para el acoso», explica con una tranquilidad que tan solo aportan los años y la madurez.

Luego vino el cambio de centro educativo y la situación comenzó a mejorar ligeramente: «Yo siempre he sido una persona extrovertida, pero como me maltrataban mucho los niños, yo tenía miedo a jugar con ellos. Se reían todo el tiempo de mi, me hacían el vacío... puedes imaginarte todo lo que le pueden decir a un niño que no puede caminar como el resto».

Y llegaron las operaciones, cinco lleva hasta el momento, para solucionar el tema de las articulaciones y las deformidades del hueso. Éstas, sumadas a la rehabilitación, consiguieron que pudiera mantenerse en pie, «pero soy consciente de que mi discapacidad neurológica me va a acompañar siempre y que acarreará futuros daños en mi esqueleto».

Bernabéu, cuando tenía 6 años

Rodeado de unos padres que lo han dado todo por él y unos amigos que todavía conserva de su adolescencia, fue forjando su personalidad. Pronto supo que estaba destinado a ayudar a otras personas así que estudió auxiliar de enfermería y a los 20 años comenzó a trabajar en el centro de atención integral para personas con discapacidad física de gran dependencia de Petrer, su pueblo. «Sentía esa necesidad de ayudar a personas vulnerables, con problemas. Luego continué formándome y estudié Integración Social y Atención Sociosanitaria. Quizá también por esto comencé a contar mi historia en las redes. La vida no es de color rosa y pese a que me gusta salir guapo y usar filtros, lo que trato de mostrar es positividad y luz», dice.

En Instagram suma más de 25.000 seguidores y en TikTok, donde se abrió cuenta hace cinco meses, roza los 175.000. «A través de ellas trato de romper con todos los estigmas. Muchos me preguntan que cómo tengo tanta autoestima y les explico que esto es cuestión de tiempo y paciencia. No hay que esconderse sino mostrase tal y como es cada uno. Yo con mi cojera voy sin prisa pero sin pausa», afirma con el humor con el que también se muestra en sus publicaciones para quitar hierro a su discapacidad.

Anécdotas tiene para escribir un libro. Desde los típicos «haters» que le preguntan si de verdad camina así por la calle, a una vecina que le dijo que dejara de hacer el tonto y caminara bien. «En las discotecas, más de una ocasión, me han querido vetar la entrada porque pensaban que estaba borracho. No es sencillo tener que explicarles que no ando así por ir con una copa de más. Al final trato de tomármelo con humor porque bastante se ríen de uno como para no reírme yo de mi mismo», cuenta.

Del quirófano a la pasarela

Su voluntad no tiene límites, así que en 2017 decidió presentarse al certamen de Mr Gay Pride. Consiguió ser el representante de Alicante y quedó finalista en el concurso nacional: «Lo hice para romper prejuicios y animado por mi entorno. También hubo quienes me dijeron que cómo lo hacía al tener una discapacidad física tan visible. Me dio igual. Yo me preparé con o el resto y desfilé hasta en bañador con las piernas al descubierto. En ediciones posteriores escuché a algún chaval decir que si yo lo había hecho, él lo tenía ganado: ’'Pero mira como anda’'», decían.

Pero el siguió firme su objetivo y ahora compagina su faceta de sanitario e «influencer» con la de activista en favor de la inclusión de las personas con discapacidad: «Quiero reivindicar nuestros derechos y acabar con los prejuicios, así como ayudar a quienes lo necesiten para no dejarse hundir ante los comentarios de los demás. Las redes necesitan gente real, naturalidad y en esto es en lo que seguiré esforzándome».