¿Por qué Sara Carbonero y Beyoncé son millennial geriátricas?

Si has nacido entre 1980 y 1985 es usted un millennial geriátrico. Lo más probable es que se pregunte qué significa esta nueva clasificación y qué les hace tan especiales como para pasar a formar parte de una nueva microgeneración. Aunque esta terminología lleva meses rondando las redes sociales, ha sido Erica Dhawan, experta en liderazgo internacional, quien a través de un artículo ha soltado la liebre y ha generado un interesante debate 2.0. Pues bien, esta estadounidense explica a LA RAZÓN que “la primera vez que escuché el término pensé que era un oxímoron, pero a medida que lo reflexionaba con mayor profundidad, me di cuenta de lo bien que describía a esta microgeneración de veteranos de internet degradados”.

Todo ellos, según Dhawan, suponen una generación híbrida entre los “boomers” y los millennials que saca partido a lo mejor de cada uno de ellos. No son nativos digitales ni están anclados en los sistemas analógicos, pero conocen ambos a la perfección. “Fueron la primera generación en crecer con un ordenador en sus hogares y se unieron a las primeras comunidades de redes sociales como Facebook y Myspace. Al mismo tiempo, se sienten increíblemente competentes ante la idea de tener un panel de discusión en Clubhouse o de adoptar otras herramientas digitales nuevas”, matiza la experta que ha realizado simposios sobre la materia en foros tan relevantes como el de Davos.

A diferencia de otros millennials, los “geriátricos” han vivido sus años de formación a medio camino de la la brecha analógica y digital, mientras que los millennials más jóvenes alcanzaron la mayoría de edad en un mundo digital. Los más “yogurines” no son tan fluidos en los estilos de comunicación analógica como las generaciones anteriores” y esto hace mella en una formación más completa.

Erica Dhawan, experta en liderazgo

Por todo esto, Dhawan asegura que los nacidos a principios de los años ochenta son los mejores preparados o lo que ella denomina “la fuerza de trabajo hibrida” que los hace excepcionales: “Su variado conjunto de habilidades les permite atender de manera única las necesidades de las personas con diferentes grados de comprensión del mundo digital y, como resultado, están en la mejor posición en el liderazgo de equipos para prosperar en el lugar de trabajo híbrido”.

Es decir, que este segmento de la población está ubicada en " un lugar único en el medio de la brecha digital-analógica. Pueden vivir en dos mundos. Están cómodos con los estilos de comunicación de muchos baby boomers y de la Generación X, así como de los jóvenes millennials nativos digitales y de la Generación Z. Pueden enseñar habilidades de comunicación tradicionales a los empleados más jóvenes y lenguaje digital a los miembros mayores del equipo. Con este conjunto de habilidades clave, es importante que los millennials geriátricos lo utilicen para cerrar la brecha y satisfacer las necesidades de fluidez de ambas partes para que las empresas tengan éxito en un lugar de trabajo híbrido”.

Críticas en la red

Tras la publicación de su ensayo en la publicación “Medium”, Dhawan ha recibido un aluvión de comentarios que, incluso, a ella misma la han desbordado: “Cada vez que comparto mis ideas en internet espero iniciar una conversación. Desearía que hubiera sido una discusión o crítica más centrada en la sustancia y la importancia de la microgeneración en nuestro moderno lugar de trabajo híbrido, pero estoy satisfecha de que haya hecho que la gente piense en el papel especial que desempeña su microgeneración para cerrar la brecha de comunicación "

Entre los famosos que abanderan este “grupúsculo” sociológico se encuentran personas tan relevantes como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la artista Beyoncé “o Brian Chesky de Airbnb, pero hay varios otros millennials geriátricos famosos y notables que pueden representar esta microgeneración puente”, puntualiza. Sin embargo, hay a muchos a los que el término “geriátrico” les ha sentado bastante mal, ya que, en plena crisis de los cuarenta quizá el apelativo no haga sino acrecentarla: “Entiendo que algunas personas se sienten ofendidas por el término, pero yo personalmente me enorgullezco de ser una millennial geriátrica. Tuve la suerte de convertirme en madre a través de un ‘‘embarazo geriátrico’' y ciertamente me siento mayor. Pero lo que es más importante, el hecho de que “geriátrico” tenga una connotación negativa y sea ofensivo para muchos de nosotros debería provocar una reflexión sobre cómo vemos a los miembros mayores de nuestra sociedad”, sentencia.