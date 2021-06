Desarreglos menstruales, el nuevo efecto secundario de la vacunación

Salud

Periodos más abundantes, sangrados irregulares o cambios en la regularidad en el ciclo menstrual son algunos de los signos que pueden aparecer después de la inmunización. No aparecen en los listados oficiales de efectos secundarios, ni se han podido relacionar directamente, por ahora, con las vacunas para la covid pero la casuística ha hecho que salieran a la luz de la mano de un tuit de la antropóloga biológica especializada en salud reproductiva Kate Clancy “Una compañera me dijo que varias mujeres se habían quejado de que su menstruación era muy abundante después de vacunarse. (...) Hace una semana y media que recibí la primera dosis de Moderna, me ha bajado la regla un día antes y estoy sangrando como si volviera a tener 20 años”, afirmába la experta.

Tuvo docenas de respuestas de expertos, que corroboraron que sus pacientes les habían referido los mismos síntomas. Por ello, Clancy decidió lanzar, junto a su ex colega la Dra. Katharine Lee, una encuesta que documenta las experiencias. En esencia, aunque no se trata de un efecto temporal que no reviste mayor gravedad, el interés es poder datar con qué frecuencia y en qué grado se produce, para poder ofrecer evidencia y tranquilidad a las mujeres que lo experimentan.

Victoria Male, inmunóloga reproductiva del Imperial College de Londres, ha relatado a la BBC cómo algunas mujeres que ya habían pasado la menopausia e incluso hombres trans que toman hormonas han informado de hemorragias. Indica también que los cambios en el ciclo menstrual son lógicos y no deben preocupar a la población. El revestimiento del útero es parte del sistema inmunológico”, ha explicado Male, “las células inmunitarias actúan en la construcción, mantenimiento y descomposición del mismo, que se espesa para prepararse para un embarazo y luego se desprende en forma de menstruación si el óvulo no se fertiliza. Por ello, como la vacunación afecta directamente a las células inmunitarias, podría provocar que el revestimiento del útero se desprenda prematuramente, y desencadenar manchados o periodos más abundantes”.

Eso si, la experta tambien añade que no existe ningún vínculo entre la vacuna contra el Covid y los abortos espontáneos, y que cualquier efecto secundario de la vacuna es temporal. “Sí existe evidencia de que las vacunas contra la gripe y el virus del papiloma humano (VPH), mucho más estudiadas que las del Covid, afectan al ciclo menstrual

Covid y menstruación

Por otro lado, desde el comienzo de la pandemia, las discusiones en las redes sociales y blogs han indicado que las mujeres han experimentado cambios menstruales, incluida la alteración de la duración, frecuencia, regularidad y volumen de la menstruación (sangrado y coagulación más abundantes), aumento de la dismenorrea y empeoramiento del síndrome premenstrual. Dado que ha habido muy pocos estudios científicos sobre las características del ciclo menstrual durante la pandemia, aún no está claro si los cambios aparentes se deben a la infección o a otros factores como un mayor estrés psicológico. y cambios en los comportamientos relacionados con la salud. Por ello, un grupo de investigadoras, liderado por la especialista en salud reproductiva Gabriella Kountourides ha realizado un trabajo, que aún está en preprint, para tratar de discernir si los hallazgos actuales se explican por el sesgo de notificación, el sesgo de recuerdo, el sesgo de selección y los factores de confusión. “Se necesitan con urgencia más investigaciones. Los hallazgos pueden ayudar a las políticas para mitigar las desigualdades de género en la salud y la sociedad, lo que nos permite reconstruir mejor la situación de la mujer en el mundo post pandemia”, señalan.