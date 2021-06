“Me están dejando morir”: la trágica historia de una joven que pidió auxilio antes de fallecer por Covid-19

Noelia Mercado tenía 33 años y un hijo de 11. Murió de Covid-19 en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, en Argentina. Días antes, mientras estaba en terapia intensiva, denunció el abandono por parte de la institución médica a través de sus redes sociales.

La joven madre, estudiante de Enfermería en la Cruz Roja local, publicó su trágica historia: “Acá me dejaron morir como un perro, sola”, dijo desde en su cuenta de Facebook. “Estoy saturando 83 y el médico que vino hace una hora y se fue, no vuelve. Pedía muerte digna al menos”, escribió minutos antes.

De acuerdo con los medios locales, a Noelia le le diagnosticaron la enfermedad el pasado martes 25 de mayo. La vicedirectora del hospital, Valeria Alaniz, explicó a La Voz del Interior que el día 28, tres días más tarde, acudió a la consulta y se le hicieron controles. “Su factor de riesgo era el peso. Se le indicó una radiografía, que detectó una pequeña neumonía en la base izquierda”, pero como la saturación de oxígeno era aceptable se la medicó y citó a un control a las 48 horas”, relató.

El hospital asegura que Noelia, que ingresó el día 31, “siempre recibió toda la atención por parte de enfermería y de los médicos”. “Comenzó a empeorar como nos sucede en muchos de los pacientes, por más que tengan oxigenoterapia. El 2 a la madrugada tuvo una demanda mayor de oxígeno, se intentó terapia de alto flujo. Luego fue derivada a terapia para una asistencia respiratoria. El sábado 5 falleció”, aseguró Alaniz.

En las últimas horas, su hermana Magalí ha compartido en su cuenta de Facebook capturas de pantalla de conversaciones en las que la Noelia fue denunciando la falta de atención de los sanitarios y rogando a su familia que la sacaran del hospital para atenderla en casa. “Sacame de acá”, le rogó auxilio a su madre por mensaje. “Me obligan a levantarme y no puedo caminar porque me agarra tos y me quedo sin aire”, continuó detallando. Además, aseguró que no tenía ni donde orinar: “Estoy toda meada en la cama, traéme pañales”, pidió a la familia.

De acuerdo con algunos medios argentinos, la joven estaba vacunada por la condición de su peso y su profesión, pero según su hermana, Noelia nunca recibió la inyección, además, lamenta que nadie del hospital donde falleció su hermana, se ha comunicado con la familia.