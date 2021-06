Salud

Tomás Pueyo se ha convertido en una de las voces más influyentes en relación con la evolución de la pandemia de coronavirus en el mundo. Este ingeniero francés anticipó la importancia de las cuarentenas estrictas para acabar con el virus en sus escritos “Coronavirus: Por qué Debemos Actuar Ya” y “El Martillo y la Danza”. Además, ha ganado gran popularidad en las redes sociales al explicar y compartir datos sobre la evolución de la Covid-19 con todos sus seguidores.

Ahora, el ingeniero afincado en Silicon Valley, ha revelado en una entrevista en AM 630 Radio Rivadavia, el único escenario posible para que fuera necesario decretar un nuevo confinamiento. Según Pueyo, tendría que surgir una variante del coronavirus “que sea dos, tres o cuatro veces peor” que las actuales mutaciones para que esto se volviera a plantear.

No obstante, el experto señala que el gran avance de las campañas de vacunación es un gran impedimento para evitar volver a medidas tan drásticas. “Mientras más personas se vacunan, menos oportunidades tiene el virus SARS-COV-2 de mutar y menos posibilidades de que surjan variantes peligrosas. Creo que nunca vamos a volver a la situación en la que estamos al mundo entero que tiene que cerrar”, comenta Pueyo.

En esta misma línea, el ingeniero ha elogiado el proceso de vacunación que se ha seguido en países como Australia, Nueva Zelanda, Corea o Japón, que ha permitido que estas zonas vuelvan a la normalidad y se ha atrevido a vaticinar cuándo será el final de la pandemia.

“Esto ya es el final, y se sabe por que la gran mayoría de la gente vacunada, o está completamente protegida de la Covid-19 y de todas sus variantes, o si se infectan, no caen muy enfermos o no son muy infecciosos”. Pueyo explica que aunque tengas una variante como la Delta, que es 3 o 4 veces más infecciosa que la original, “si el 98 % de las personas expuestas no están infectados o no son contagiosas, no importa que la nueva variante sea más transmisible. Eso depende de qué porcentaje de la población esté vacunada”.

El francés también señala a zonas de Estados Unidos como California o Nueva York, donde casi toda la población está inmunizada, “se puede decir que este es el final de la pandemia” en estos lugares, añade el ingeniero.