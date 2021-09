Un juez prohíbe a una madre ver a su hijo hasta que no se vacune

Un juez del condado de Cook (Illinois) ha prohibido que una madre vea a su hijo de 11 años porque no está vacunada contra la Covid-19. La afectada, Rebecca Firlit, de 39 años, ha denunciado esta decisión del magistrado que no tiene precedentes conocidos en Estados Unidos.

Rebecca se divorció de su marido hace siete años y, durante una audiencia ante el juez para acordar un régimen de manutención, el magistrado le preguntó si estaba vacunada contra el coronavirus. “Una de las primeras cosas que me preguntó cuando recibí la llamada de Zoom fue si estaba o no vacunada, lo que me desconcertó”, explicó la madre en conversación con el medio ‘Chicago Sun Times’.

Al decirle que no, y justificándose en que otras vacunas en el pasado le habían provocado fuertes reacciones, el juez decidió quitarle la custodia hasta que reciba la inmunización. “He tenido reacciones adversas a las vacunas en el pasado y mi médico me recomendó no vacunarme. Representa un riesgo “, dijo Firlit.

La madre está confundida porque la vista judicial no tenía nada que ver con si ella estaba vacunada o no. “Le pregunté al juez y me dijo: ‘Yo soy el juez y tomo las decisiones sobre su caso’ “, explicó al medio.

Annete Fhernloz, abogada de Rebecca, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez, quien se ha convertido en tendencia en el mundo de la jurisprudencia por ser una de las primeras decisiones de este tipo en los juzgados de familia.

“El tribunal de primera instancia se excedió claramente en su autoridad al suspender el tiempo de crianza de la madre cuando la cuestión que se planteaba era la manutención de los hijos”, detalló Fernholz en un comunicado.

Por su parte, Leving, abogado del padre, vio con buenos ojos la decisión del juez al considerar, según citó Fox32, que “hay niños que han muerto de Covid-19. Pienso que todo menor debe estar seguro y estoy de acuerdo en que la madre debe estar vacunada”.