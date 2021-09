Los científicos alertan: las vacunas ya no son tan eficaces

A falta de una vacuna esterilizante que evite los contagios y ante el avance imparable de la variante Delta, cada vez más países apuestan por inocular una tercera dosis de refuerzo de las aprobadas actualmente. Ya ocho estados de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y Alemania–administran este «booster», por el momento, a colectivos vulnerables,como los inmunodeprimidos y los mayores institucionalizados. España, previsiblemente, seguirá el mismo camino.

No obstante, la estrategia de Israel, el primer país en poner esta tercera dosis, no parece ser efectiva. Empezó a administrarla en julio en mayores de 60 y grupos vulnerables y ahora va por los de 40 años. Sin embargo, el virus está golpeando con más fuerza que nunca. Ayer, las autoridades israelíes notificaron récord de contagios desde el inicio de la pandemia, nada menos que 11.000 en solo 24 horas, lo que demuestra que este tercer pinchazo no es una solución, al menos a largo plazo.

Ya son varios estudios que demuestran la pérdida de eficacia de las vacunas aprobadas por la EMA y que, además, es más acusada frente a Delta. El último, uno realizado por varios científicos estadounidenses a partir de las muestras de más de 3,4 millones de personas mayores de 12 años, y publicado en el portal médico «medRxiv». Según este ensayo, la efectividad de Pfizer cae significativamente a los seis meses después de haber completado la pauta. En general, cae del 88% durante el primer mes después de la vacunación completa al 47% después de cinco meses. Entre las infecciones secuenciadas, la eficacia baja más rápidamente frente a la cepa india, ya que disminuye del 93% en el primer mes al 53% a los cuatro meses.

Pero no es el único que advierte de la necesidad de reformular los actuales sueros para mantener a la población protegida frente al SARS-CoV-2. Según una investigación líderada por la Universidad de Oxford, la protección de la vacuna de Pfizer es, efectivamente del 90%, pero baja del 85% al 78% después de dos y tres meses, respectivamente.

Respecto a AstraZeneca, la misma investigación –hecha a partir de los datos de servicio nacional de salud británico (NHS) recopilados entre diciembre de 2020 y agosto de 2021–, arroja conclusiones poco halagüeñas. La protección equivalente ofrecida por este preparado fue del 67% inicial, al 65% y 61 %, respectivamente.

Otros estudios acusan directamente a Delta de haber casi inutilizado los sueros. El Instituto Pasteur en Francia afirma que los anticuerpos neutralizantes tras recibir el vial de Pfizer son de tres a seis veces menos eficaces contra la variante Delta que contra la Alfa. En la misma línea se expresa el Gobierno de Israel. Según su Ministerio de Sanidad, la efectividad de la vacuna para evitar los contagios, con o sin síntomas, cayó hasta un 64% desde junio, atribuido a la variante Delta, mientras sigue protegiendo de enfermedades graves y hospitalizaciones.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos evaluaron junto a Pfizer, la efectividad de la vacuna de Moderna en trabajadores de la salud de seis estados. Adviertieron de que también esta última no protege lo suficiente contra Delta: la protección de Moderna era de un 91% desde diciembre hasta abril y cayó hasta el 66% en el grupo estudiado en agosto, cuando Delta se convirtió en dominante. Los CDC alertan, además, de que el periodo de tiempo evaluado fue muy corto y que probablemente la protección siga disminuyendo con el paso del tiempo.

España, «muy protegida»

Todo estos estudios ponen de manifiesto que la inmunidad de rebaño no llegará con el 70% de la población vacunada. Los expertos hablan de que habrá que llegar a más del 90% de la población, aunque eso, de momento, no es factible en España ya que no hay ninguna vacuna autorizada para menores de 12 años, un colectivo que representa el 11%, aproximadamente.

Aunque nuestro país ni siquiera ha alcanzado ese hito, que el Gobierno previó para el 18 de agosto –faltan unas 340.000 pautas– la ministra de Sanidad, aseguró ayer en el Congreso que España «es uno de los lugares más protegidos» del mundo frente a la Covid y el cuarto país de la UE con más porcentaje de población vacunada.