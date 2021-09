La advertencia de Margarita del Val: “El virus nos va a infectar a todos y varias veces”

España abandonó ayer del riesgo alto por coronavirus al situarse la incidencia por debajo de los 150 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días. Pese a ello, Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), precisa que lo que está controlada es “esta ola de verano. Pero en cualquier caso es algo cíclico”-

La viróloga advierte en ‘El programa de Ana Rosa’ de que “cuando empieza el fresco del otoño empezarán a subir los casos otra vez, porque nos empezaremos a recluir en interiores que no estarán bien ventilados”. Y para evitar que aumenten notablemente las infecciones, recomienda “una ventilación continua y cruzada, siguiendo el ejemplo de la actividad docente”.

Sexta ola

Con casi el 80% de la población vacunada en España, la científica apunta que es posible que se produzca una sexta ola. Explica que “sería “con muchos casos o quizás con menos casos, porque habrá muchos asintomáticos. Pero lo importante, lo vamos a llamar ola o no dependiendo de la mortalidad que haya”. Del Val argumenta que puede haber menos muertes, ya que “en la oleada chiquitita de primavera hubo menor mortalidad por cada caso, en la de verano menos y en la de otoño esperamos que menos”.

Tercera dosis

La Comisión de Salud aprobó el pasado martes que algunos pacientes inmunodeprimidos reciban una tercera dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19. La viróloga cuenta que la decisión se debe a que “hay una evidencia de que pocas personas o demasiadas pocas, no responden a la vacuna. No son capaces de encontrar una respuesta inmunitaria”.

Sobre la posibilidad de que las personas que se encuentran en residencias sean inoculados de nuevo, subraya que “dependen de la alta exposición que tengan”. Además, en las residencias “la tasa de mortalidad comparada con la incidencia que han tenido, ha sido quizás el tramo de situación más complicado de todos los que ya estamos vacunados. Pero todavía se tienen que ver los datos, porque son personas en las que la enfermedad va lentamente”.

Vacunación

Ante los casos de personas que están retrasando la vacunación, la viróloga recuerda el peligro de no recibir la inmunización: “A las primeras personas quienes perjudican ellos cuando no se están vacunando es a ellos mismos. El riesgo personal del que no está vacunado es igual de alto que hace año o año y medio. Este virus se va a quedar con nosotros y nos va a infectar a todos, antes o después y varias veces”.