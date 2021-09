Tipos de té: beneficios de cada uno y cómo prepararlos

El té es una de las bebidas más antiguas del mundo, con millones de adeptos en todos los países. Sus increíbles propiedades y lo saludable que resulta, además de la gran cantidad de variantes que existen lo hacen ser una bebida muy especial. Repasamos las propiedades y características de los tipos de té más consumidos y cómo debe preparase cada uno.

Tipos de té e infusiones y sus beneficios para la salud

-Té negro: El té negro es una variedad altamente estimulante. Proviene de la fermentación de la hojas de la Camelia Sinensis. Ayuda a relajar los vasos sanguíneos, debido a su alto contenido en flavonoides y, a su vez, ayuda a prevenir la oxidación del conocido como colesterol bueno. Como característica más destacable podemos decir que tiene un índice de teína más alto que otras variedades del té y, por tanto, es más recomendable para tomar a primeras horas del día. También es rico en: cinc, calcio, cromo, magnesio, manganeso, hierro, potasio, fósforo, flúor y aluminio

- Té verde: Es el té más popular y el más investigado. Entre sus componentes destacan flavonoides antioxidantes y otros polifenoles, en especial las catequinas (buenas para el corazón, la memoria y la piel, entre otros) y la L-teanina (un aminoácido que podría reducir el estrés). La investigación realizada hasta el momento sobre el té verde dice que reduce los riesgos de ataque cardiaco e ictus, podría disminuir la presión sanguínea, mejorar la memoria de trabajo y proteger la salud ósea, y que también ayudaría a prevenir el cáncer. Además, parece combatir la infección, proteger la visión y controlar el peso en laboratorio. Se emplean hojas de te procesadas de forma moderada y en infusión, está lleno de nutrientes, y posee menos cafeína que el té negro.

- Té matcha: Sus propiedades energizantes, resultantes de la combinación de cafeína y L-Teanina, aportan vitalidad y facilidad de concentración durante unas seis horas, de forma que no pone nerviosa a la persona que lo consume, sino que le aporta un estado llamado calma-alerta. Además, protege contra los radicales libres, responsables del envejecimiento.

- Té blanco: En el laboratorio, el té blanco muestra potencial en la prevención de diabetes, enfermedad cardíaca y cáncer. También disminuye los nives de colesterol en sangre, protege las caries y previene infecciones mejorando las defensas. Está compuesto por hojas y brotes de té muy poco procesados que se preparan en infusión, tiene menos cafeína que el té negro.

- Té rojo: Previene la retención de líquidos ayudando a eliminar toxinas presentes de la orina. Existe una variedad llamada: pu-erh que ha sido sometida a una fermentación de más tiempo, consiguiendo una mayor efectividad en su acción como diurético. Ayuda a la mejora de los procesos digestivos. por lo que es muy recomendable para tomar después de las comidas. Por su acción diurética y digestiva (favorece la eliminación de toxinas) es un excelente aliado en a la hora de enfrentarnos a un proceso de adelgazamiento

- Infusión de menta: Destacan entre sus ingredientes los avonoides antioxidantes y desde el punto de vista científico, se cree que el aceite de menta podría mejorar los síntomas de intestino irritable. Aunque sobre este tipo de té se requieren más estudios, parece combatir la infección y prevenir el cáncer, la enfermedad cardíaca y la alergia en el laboratorio. Las hojas de menta se toman en infusión, es un viejo remedio digestivo que no tiene cafeína. Preparar una taza de té puede resultar algo sencillo. pero conseguir un equilibrio entre olores, sabores y maridajes en el té requiere vigilar varios factores, como el agua y la preparación

- Infusión de manzanilla: Entre sus ingredientes están los avonoides y terpenoides (también antioxidantes). Podría ayudar a controlar el azúcar en sangre, calmar la ansiedad, aliviar la inflamación y reducir el colesterol, aunque solo se ha observado en animales. Parece combatir la infección y prevenir la enfermedad cardíaca y el cáncer en el laboratorio. Se toman las ores de camomila en infusión, se utiliza para ayudar a dormir y no posee cafeína.

- Infusión de hibisco: Su principal valor está en la vitamina C (antioxidante) y minerales que posee. La literatura científica señala que ayuda a bajar la presión sanguínea e incluso a disminuir el colesterol LDL. Además, existen estudios en laboratorio que indican que podría prevenir la enfermedad cardíaca y el cáncer, así como a combatir las infecciones bacterianas como la E. Coli en laboratorio. Está libre de cafeína.

¿Cuánto tiempo debe estar la bolsita de té en el agua?

La temperatura del agua y la duración de la infusión varían según el tipo de té y pueden aumentar la presencia de distintas sustancias. En el caso de la temperatura, el agua no debe llegar a hervir, pero los grados exactos varían según el tipo de té. Su temperatura puede oscilar entre los 50º C y 80º C, si la variedad de té es verde o blanco, y entre 90º C y 95º C, en el caso del té negro, apuntan desde Eroski Consumer.

Lo conveniente es calentar el agua en un recipiente aparte y luego verterla sobre el té en el recipiente donde se desee tomar, para controlar la temperatura correcta. También es preferible emplear agua mineral o filtrada (sobre todo en lugares donde el agua es más dura), para que la cal o la sal no interfieran en el sabor del té. En cuanto al tiempo de preparación., varía en función de si se quiere más o menos intenso y del tipo de variedad.

Los tiempos estimados de “inmersión”, según la clase de té, son los siguientes:

- Té blanco: entre 5 y 10 minutos.

- Té verde: entre 2 y 3 minutos.

- Té rojo: 3 minutos.

- Té negro: entre 3 y 5 minutos.

-Té matcha: entre 3 y 5 minutos.

- Otras infusiones: entre 5 y 10 minutos.