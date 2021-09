El tuit viral que sobre la diferencia entre La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria

La erupción del volcán Cumbre Vieja ha puesto en el foco mediático a la isla de La Palma. En estos momentos, nueve bocas volcánicas continúan expulsando lava desde el pasado domingo, destrozando viviendas, terrenos de cultivo, coches y todo lo que encuentre a su paso.

La erupción volcánica ha puesto de manifiesto la confusión que existe al ubicar cuatro lugares que tienen nombres similares: en este caso, hablamos de La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. El tuit de una cuenta llamada ‘Historia en Meme’, explicando las diferencias entre cada uno de estos lugares, se ha convertido en viral.

“Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos”, dice el tuit.

El tuit va acompañado de una imagen en la que aparecen las siete Islas Canarias y la isla de Mallorca. Junto a ellas, aparece una explicación de cada uno de los nombres:

- La Palma: es una de las siete Islas Canarias. Se ubica en el Océano Atlántico, en el punto más noroccidental de las Islas Canarias. Junto a El Hierro, La Gomera y Tenerife, conforman la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En esta isla se ubica el volcán Cumbre Vieja, que está actualmente en erupción.

- Las Palmas: cuando nos referimos a Las Palmas, hablamos de la provincia de Las Palmas. Es la provincia más oriental de Canarias, conformada por las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y varios islotes sin habitantes.

- Las Palmas de Gran Canaria: cuando nos referimos a Las Palmas de Gran Canaria, hablamos de una ciudad. Concretamente, la capital de la isla de Gran Canaria, ubicada en la provincia de Las Palmas, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Palma: en este caso, nos salimos de Canarias y nos marchamos a Baleares. Es una ciudad, capital de la isla de Mallorca, ubicada en la Comunidad Autónoma de Baleares. Cabe destacar que oficialmente, tanto la ciudad como el municipio en el que se ubica, se llama Palma, sin el añadido “de Mallorca”, aunque se conozca de esta manera.

A esta explicación, también añadimos: Canarias está formada por siete islas (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro) y dos provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). No obstante, hay que destacar que, en 2018, La Graciosa pasó a ser considerada como la octava isla habitada de Canarias, dejando de ser considerada como un islote, aunque depende administrativamente del municipio de Teguise, en Lanzarote.