Regreso al pasado: cómo sobrevivir a un apagón tecnológico

Para algunos fue el apocalipsis. Para otros, una inesperada liberación. La caída sin precedentes de las principales redes sociales hace una semana produjo una hecatombe mundial. Más de 3.000 millones de personas quedaron aisladas durante más de siete horas y lo que para muchos comenzó como una situación «graciosa», acabó convirtiéndose en una pesadilla. Ante una sociedad esclava de la tecnología, la reacción ante esta desconexión involuntaria produjo no solo unas pérdidas brutales para las compañías que capitanea Mark Zuckerberg, sino un varapalo para los que no despegan su dedo de Instagram, Facebook y Whatsapp. El famoso gesto de arrastre para refrescar quedó en «stand by».

Pero más allá del uso lúdico de estas todopoderosas fuentes de adicción, para algunos de los que viven de ellas, como los «influencers» que pagan sus facturas subiendo contenido de forma compulsiva para generar seguidores a raudales, vieron peligrar su nómina. Fer Russian, que vive únicamente de los ingresos que le proporciona Instagram, confiesa que tras el apagón no tuvo más remedio que tomarse unas «vacaciones forzosas»: «Tenía pensado subir varios contenidos esa tarde y todo se fue al traste. Menos mal que lo que iba a publicar era contenido orgánico, es decir, no patrocinado, porque hubiera sido un absoluto desastre». Ella, a sus 40 años y madre por partida triple, aprovechó para grabar nuevos vídeos para subir en cuanto regresara «la luz». «Para los que trabajamos en las redes, una caída así es como cuando en una oficina se va la electricidad o se cae el sistema, no queda más remedio que parar e ir adelantando contenidos con la esperanza de que vuelva pronto la conexión».

Esta catalana que suma más de 70.000 seguidores solo en IG pensó que se trataba de una broma: «Cuando di a refrescar mi perfil no funcionaba. Me cambié a otra cuenta por si era un problema mío. Apagué la wifi de casa, el móvil y tampoco. Así que me conecté a Twitter y me di cuenta de lo que pasaba. No imaginé la magnitud de lo que ocurría», reconoce. Ella, que divulga su estilo de vida en las redes, afirma que notó cierta inquietud al comprobar que pasaban las horas y la conexión no se reinstauraba: «Las colaboraciones pactadas con marcas obtienen resultados nefastos cuando ocurren así, porque no se genera el volumen de tráfico esperado y a las marcas no les sienta bien».

Ansiedad, inquietud e insomnio

Fer Russian, que ingresa entre alrededor de 1.500 euros al mes a través de sus publicaciones virtuales, afirma que la adicción tecnológica es una realidad: «Yo no paro de ver historias merecedoras de ser publicadas», pero aun así se pone límites para tratar de no estar enganchada todo el día. Marisa Oliver, CEO de la agencia de influencers Hamelin Agency, confirma que «ese día teníamos que publicar acciones que se pasaron al día siguiente, y lo que salió por la mañana, tuvo resultados más bajos, por lo que hemos propuesto a los clientes hacer un contenido de refuerzo adicional y sin coste para compensar esa falta de alcance. No nos supuso una gran pérdida porque salvamos la situación aportando soluciones que compensan con creces al cliente. Estas situaciones nos ayudan a pensar en protocolos de actuación en caso de que el problema pueda ir a mayores».

Pero más allá de los que viven y necesitan la hiperconectividad para sobrevivir, se encuentran aquellos que, aunque su vida no dependa de las visitas que tengan sus perfiles en IG o Facebook, lo primero y último que hacen cada día es consultar sus redes. Y es que esta caída histórica ha hecho que muchos reflexionen sobre su adicción a las nuevas formas de comunicación virtual. Javier Verdejo, de 22 años, asegura que él tiene todas las redes, aunque la que más usa es Twitter, «donde me siento más cómodo». Por suerte, fue la única superviviente del reciente apagón. «Lo que sí me afectó bastante fue la caída de WhatsApp, pues todos dependemos de ella en gran medida. Es la manera que tenemos de socializar. Cuando salí de clase tenía varias conversaciones pendientes, una de ella con mi primo, al que estoy ayudando con los deberes. Tratamos de hacerlo por email, pero también fallaba. La verdad es que todo fue bastante caótico, si llega a durar más días habríamos tenido un problema serio», explica el joven, que estudia Derecho y Ciencias Políticas.

«Las tecnologías han generado un modo diferente de relacionarse. Si de repente esta herramienta desaparece, lo que ocurre es que llega una sensación de pérdida de control. El apagón de esta semana generó ansiedad en las personas. Lo que comenzó con incredulidad, a las horas pasó a ser preocupación. Además, pudo generar insomnio, inquietud porque no se recuperara», detalla el psicólogo Rafael Écija, experto en adicciones, entre ellas la tecnológica.

Sin embargo, este experto asegura que no son los jóvenes los únicos que muestran este nuevo tipo de «enganche»: «Sé de personas mayores que se levantan con el móvil y no se despegan de él hasta la hora de comer para después retomarlo hasta la noche. No pensemos que la adicción a la tecnología es exclusiva de los jóvenes». Es más, confiesa que el número de pacientes con problemas de este tipo ha crecido exponencialmente en los últimos años: «Quizá no lleguen directamente explicando su necesidad compulsiva de estar conectados, pero cuando empiezan a hablar y contar lo que les ocurre se descubre que la base del problema es ésa».

Jordi Pérez, de 30 años, asevera que para él no sería un gran drama la desconexión: «La caída la viví con calma, vi que no funcionaban y me guardé el móvil para seguir haciendo cosas. No creo que use WhatsApp e Instagram más de una hora al día. Twitter sí que la utilizo algo más, como dos horas al día. En lo único que me afectó es en que no pude contestar a algunos mensajes pendientes, entre ellos a mi madre. Pero busqué el modo de conectar con amigos de otra manera: por Twitter o IMessage. Creo que por la edad que tengo (30 años) y haber vivido sin redes sociales me hace verlo de esta manera. Sí que es cierto que nos hemos habituado a tener el móvil en la mano, pero, para mí y por suerte, no supondría un problema no usarlas».