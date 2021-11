Xi Jinping intervendrá en la cumbre del clima a través de una declaración por escrito

El presidente de China, Xi Jinping, intervendrá en la cumbre de líderes de la COP26 a través de una declaración por escrito, según la información difundida este lunes por los organizadores. Se esperaba que el mandatario chino, que no ha salido de su país desde el estallido de la pandemia de coronavirus, interviniese a través de un vídeo. Pero finalmente, según el programa oficial difundido por la organización de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Xi enviará una declaración por escrito.

China, que desde 2006 es el país del mundo que más emisiones de CO2 genera, ha elevado sus objetivos desde el Acuerdo de París de 2015 y espera alcanzar la neutralidad de carbono en 2060, pese a que cuenta con marcar su pico de emisiones antes de 2030.

Otro mandatario que no acudirá es el presidente ruso, Vladimir Putin. Esta mañana el Kremlin ha confirmado que no participará en la conferencia y tampoco lo hará por videoconferencia. “El presidente, lamentablemente, no intervendrá (en la conferencia) porque en Glasgow no hay posibilidad de participar mediante videoconferencia”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Peskov ha señalado sin embargo que el mandatario ha preparado un mensaje en vídeo para los participantes de la conferencia sobre silvicultura y uso de la tierra, al tiempo que ha recordado que Putin ya expuso la postura de Moscú sobre el clima en la reciente cumbre del G20.