«Escándalo» en el Congreso en la Comisión sobre el plan de vacunaciones

No vamos a permitir una Comisión de aplausos al Gobierno. Es un escándalo. Una tomadura de pelo». Así explicaba ayer a LA RAZÓN el diputado del Partido Popular José Ignacio Echániz la postura de su partido –al igual que Vox– de retirarse de la Comisión de investigación sobre el plan de vacunación constituida ayer en el Congreso, «y que ya lleva 8 meses de retraso», recordó.

El popular denunció el «rodillo» que PSOE y Podemos –con el apoyo de EH Bildu y ERC– han aplicado para vetar todas sus comparecencias, entre ellas la de Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia. Como aseguró Echániz, «el Grupo Popular no participará en esta tomadura de pelo y en esta burla absoluta a la democracia instigada por Pedro Sánchez, que deslegitima de origen dicha Comisión de investigación e impide una de las funciones esenciales del Parlamento como es la de control al Gobierno».

PSOE y Podemos han aplicado un veto a todas las listas de comparecientes presentadas, a excepción de las suyas propias, lo que «genera unos antecedentes muy graves para las comisiones de investigación en el futuro», advirtió Echániz, quien se lamentó de que dicha Comisión era «una extraordinaria oportunidad para hacer un análisis profundo, serio y responsable de qué cosas han funcionado bien y qué cosas mal para aprender y que fuesen de utilidad, como en todos los países serios y responsables de nuestro entorno. Y para que no volviese a pasar nunca lo que ha pasado estos dos años en nuestro país».

El Grupo Popular había presentado una lista con 40 comparecientes, donde además del ex ministro Illa y la ministra Darias, también se solicitaba la de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides; la de los presidentes de distintas sociedades, federaciones médicas o de pacientes, o la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, entre otros.

Tampoco los proponentes de la comisión de investigación, Más País y Compromís, han estado de acuerdo con la decisión del Gobierno de excluir las comparecencias de los máximos responsables de la gestión de la pandemia, motivo por el cual han votado en contra de la propuesta del Gobierno.

Fuentes de Más País y Compromís lamentaron que el Ejecutivo haya «pervertido» laComisión imponiendo los comparecientes y dejando al margen de la investigación a los máximos responsables de la pandemia.

Fuentes del grupo socialista han indicado a Efe que la lista definitiva es la que ha salido adelante en la votación de ayer, y que las comparecencias comenzarán a partir del día 22 de este mes. No obstante, sí se ha acordado que a medida que avance la comisión se podrán incluir nuevos nombres si se considera oportuno, según han indicado fuentes socialistas, que dicen que no hay contactos en este momento con la oposición para reconsiderar algunos de los nombres. Los socialistas han rehusado posicionarse sobre las quejas del PP y Vox y su abandono de la comisión. «Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no entramos en lo que hagan los demás grupos», indican esas fuentes.

Otros incumplimientos

Echániz recordó a este periódico otros incumplimientos del Gobierno respecto a la pandemia como la «no constitución de la comisión conjunta Congreso-Senado que Sánchez prometió hace año y medio». O su negativa a dar a conocer el grupo de expertos que asesoraba al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón –otro de los vetados en la Comisión–, sobre qué hacer y que no se conoció hasta que se presentó una denuncia ante el Consejo de Transparencia.

Precisamente Simón aseguraba ayer en Zaragoza que la transmisibilidad de la covid ha disminuido gracias a la inmunización de la población por el alto índice de vacunación, y solo la llegada de «una variante que creara alta transmisión» podría provocar una situación de gravedad. Además, señaló que no ve necesaria una tercera dosis «en general» e indicó que «es mejor darlas a países del tercer mundo».

También subrayó respecto a la vacuna a los menores de 12 años que «existen dudas» porque a los niños «les afecta muy poco la enfermedad», por lo que se tienen reticencias a someterlos a posibles efectos secundarios de la inoculación. Sin embargo, ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos autorizaron la vacunación contra la covid de niños de entre 5 y 1 años con el inmunizador de Pfizer, con lo que las aplicaciones comenzarían esta semana.