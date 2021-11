Descubierta una nueva estafa en productos “artesanos” y para niños

Nuevo descubrimiento de uno de los cocineros más conocidos de la televisión. Alberto Chicote, en una nueva entrega de su programa “Te lo vas a comer” volvió a destapar otro de los engaños a los que el consumidor está expuesto.

Si en uno de los programas el chef ya destapó una estafa de latas fraudulentas de atún en los supermercados, esta vez la cosa no se queda corta. En el espacio, Chicote se encargó de tratar de descubrir si una serie de productos supuestamente artesanales cumplían con los requisitos.

El etiquetado en este tipo de comida suele ser cosa del productor. Por este mismo motivo, muchos en busca de un mayor público deciden poner en sus envoltorios que la producción de estos es artesana.

Para comprobar si este tipo de productos son realmente caseros, el cociero se propuso analizar los etiquetados de varios para poder comprobar sus ingredientes y si merecían la distinción. La sorpresa llegó cuando muchos no cumplían lo estipulado, algo que podría concurrir en delito.

Dos destacaron por encima del resto. El primero de ellos fue el caso de una conocida marca de empanadas supuestamente artesanas. Para ello, Chicote contó con la ayuda del también cocinero Quique Solla con el que probaron varias de estas empanadas en Madrid.

Pero el momento cumbre no tardó en llegar pues en el primer local que visitaron la empanada ya contaba con “lactosuero” un ingrediente que hace indicar una falta de artesanía. Solla, especializado en este tipo de comidas, negó que se use este tipo de producto para algo casero, lo que hizo entender que estas no podían contar con esa tipología.

Las excusas de la cadena en el programa fueron que su marca no las produce, simplemente las hornea, algo que no convenció a sendos cocineros. Solla, incluso, llega a afirmar en el programa que “si me lo venden como casero y me dan esto me siento engañado”.

Productos para niños

Pero este no fue el único producto que Chicote pudo descubrir como falso. Miembros del equipo del programa pudieron grabar de forma oculta una fábrica de supuestos “productos artesanos”. Allí, los presentes observaron todo tipo de alimentos como galletas, tarta e, incluso, una empanada.

Estos, además, estaban etiquetados como artesanos y dirigidos a los niños, algo que molestó en exceso a Chicote. El chef, al recibir los productos que le habían llevado sus compañeros, volvió a analizar las etiquetas donde destacó que contenían “colorantes azoicos”, un producto dañino y que puede causar problemas en los más pequeños.

Llegados a este punto, otro detalle sorprendió a Chicote. La fecha de caducidad de estos productos era muy lejana, algo muy poco habitual y prácticamente imposible para productos artesanos ya que su durabilidad es mucho más corta.

Ante estos inconvenientes, Chicote decidió ir a las fabricas que se encargaban de la producción de estos alimentos aunque al ver al popular cocinero decidieron rehuir y no dar explicaciones.

Así las cosas, el programa consiguió volver a sacar a la luz engaños a los que se encuentra expuesto el consumidor. En este caso, además, pueden llegar a ser un problema por su público objetivo, los niños, y los productos que estos llevan.