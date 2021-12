Este es el verdadero significado de la palabra “fuck”, que no es “Fornication Under Consent of the King” ni “For Unlawful Carnal Knowledge”

La primera sería el acrónimo de Fornication Under Consent of the King, es decir, fornicando bajo permiso del Rey. Cuando la gente quería tener hijos, tenían que pedir consentimiento al Rey para poder consumar, y si recibían el beneplácito del Rey se les otorgaba un cartel que debían colgar de la puerta de sus hogares informando al resto de habitantes que se autorizaba, por parte del monarca, la cópula con fines reproductivos. Evidentemente, esta leyenda urbana es falsa, puesto que la pobre cancillería del Rey no daría abasto a firmar autorizaciones, dejando a la población la alternativa de incumplir las leyes que prohibían la cópula carnal o bien no copular con el consiguiente riesgo de llegar a la extinción de la población por falta de descendencia.