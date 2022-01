Por qué el tabaco es la principal causa del cáncer de vejiga: síntomas, metástasis y como prevenirlo

En España una de cada cinco personas fuma a diario, el 2% lo hace de forma ocasional, y una cuarta parte se declara exfumador. Según datos del Ministerio de Sanidad, en torno a una cuarta parte de los hombres son fumadores habituales, frente a un 18% de mujeres. ¿A qué estamos esperando para dejarlo?

Los CDC de Estados Unidos alertan de que fumar es la principal causa del cáncer de pulmón en 9 de cada 10 casos, si bien afirma que su consumo puede causar cáncer en casi cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo la vejiga. Concretamente, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) atribuye al tabaco más del 40% de los casos diagnosticados de cáncer de vejiga.

“La principal causa del tumor de vejiga es el consumo de tabaco. El riesgo de este cáncer está directamente relacionado con la duración del consumo y del número de cigarrillos al día, siendo mayor en aquellos que inician el consumo en la juventud y en aquellos expuestos al humo del tabaco durante la infancia”, advierte el doctor Cristóbal Moreno, urólogo de Quirónsalud Murcia.

Es más, alerta de que se consideran pacientes de riesgo tanto los fumadores en activo como los exfumadores, considerando en los exfumadores una reducción del riesgo de cáncer vesical del 40% a los 1-4 años, y del 60% tras 25 años del cese del consumo; “pero nunca, a diferencia de otras neoplasias relacionadas con el tabaco, se consigue el mismo riesgo que los no-fumadores”, según remarca.

A su vez, llama la atención sobre el hecho de que la exposición ocupacional es el segundo factor de riesgo más importante. “A destacar los disolventes y colorantes utilizados en diferentes industrias, aminas aromáticas utilizadas en industrias químicas, del caucho y del tinte; así como hidrocarbonos policíclicos aromáticos usados con el aluminio, el carbón o materiales de entechado. Se ha demostrado también un riesgo aumentado de cáncer vesical en pintores, barnizadores y peluqueros”, matiza.

Estos son sus síntomas

En este sentido, el urólogo recuerda que el cáncer de vejiga es una enfermedad que tiene lugar cuando se forman células neoplásicas en los tejidos de la vejiga: “Los signos y síntomas del cáncer de vejiga incluyen tener sangre en la orina y dolor al orinar. Para diagnosticar el cáncer de vejiga, se utilizan pruebas que examinan la orina y la vejiga”.

En concreto, entre los síntomas más frecuentes, según prosigue el urólogo de Quirónsalud Murcia, se encontraría la presencia de sangre en la orina. “También puede presentarse con síntomas que simulan una infección de orina, como son la micción dolorosa, con mayor frecuencia o con urgencia. Es importante que si presenta alguno de estos síntomas sea valorado por un médico, especialmente si es usted fumador de más de 50 años de edad, sin importar si es hombre o mujer. En Quirónsalud Murcia contamos con un equipo urología que podrá sacarle de dudas”, aclara.

Ante la detección de sangre en la orina u otras molestias mencionadas anteriormente ve importante que un especialista vea al paciente, y pone el ejemplo de Quirónsalud Murcia donde cuentan con un protocolo rápido de pruebas diagnósticas para detectar de forma precoz este tumor, en caso de que lo haya. “El diagnóstico incluye una ecografía, una cistoscopia si fuera necesaria, una citología de orina, un análisis de sangre y de orina, y la consulta con el especialista. En el caso de que fuese necesario se realiza un TAC con contraste para completar el estudio del paciente”, agrega.

Con este protocolo de actuación asegura que se consiguen diagnosticar tumores en pacientes afectados con tumores uroteliales, consiguiendo tratamientos precoces y, por tanto, con tasas de éxito elevadas.

A qué órganos afecta

Si el tumor está extendido a órganos vecinos puede infiltrar la próstata en el hombre, o bien el útero y la vagina en el caso de la mujer, según cita. En ocasiones dice que también se puede ver afectado el recto, así como en el caso de las metástasis los ganglios y los huesos.

Por otro lado, este doctor subraya que los tumores uroteliales (aquellos que se originan en la mucosa del aparato urinario) pueden aparecer en la vejiga, donde es más frecuente, pero también en el tracto urinario superior: uréter, pelvis o cálices renales, así como en la uretra. En el diagnóstico y en el seguimiento posterior se tiene que tener en cuenta que el cáncer de vejiga puede coexistir con otro tumor urotelial en esas localizaciones. “El 75% de los tumores vesicales al diagnóstico son no-musculoinfiltrantes, es decir, que no llegan a infiltrar la capa de músculo de la vejiga y al no sobrepasar esa frontera no tienen riesgo de metástasis y de provocar la muerte del paciente. Se pueden solucionar con una resección endoscópica (transuretral). El 25% restante al diagnóstico son musculoinfiltrantes y el pronóstico es grave dado que incluso tratando con cirugía radical y quimioterapia la supervivencia a 5 años puede ser menor del 50% según lo avanzado del cáncer”, concluye.

Cómo prevenirlo

Aunque no hay una forma garantizada de prevenir este cáncer, sí se pueden tomar medidas para ayudar a reducir el riesgo: “No debes fumar. Si no fumas, no empieces a hacerlo ahora. Si fumas, habla con tu médico acerca de un plan que te ayude a dejar de fumar. Los grupos de apoyo, los medicamentos, y otros métodos pueden ayudarte a dejar de fumar. Ten cuidado con las sustancias químicas. Si trabajas con sustancias químicas de riesgo, sigue todas las instrucciones de seguridad para evitar la exposición”.

El cáncer de vejiga no-musculoinfiltrante puede ser primario, aquel que se diagnostica por primera vez y se puede resolver mediante una resección transuretral del mismo; o bien apunta que puede ser una recidiva, es decir, que tras extirpar un tumor en una revisión endoscópica se halla un nuevo tumor. “Los tumores musculoinfiltrantes antes de invadir dicha capa de la vejiga se originan en la mucosa y van invadiendo capas de dentro a afuera en la pared vesical: capa muscular (a partir de aquí ya puede enviar metástasis), la grasa perivesical y los órganos vecinos”, detalla el urólogo de Quirónsalud.