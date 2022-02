Así es como se fabrica una tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito permite a los consumidores comprar productos o servicios sin efectivo. Para poder optar a este tipo de pago sin dinero físico, el consumidor debe abrir una cuenta en un banco o empresa, recibiendo posteriormente una línea de crédito con una cantidad específica. Los usuarios pueden usar la tarjeta para realizar compras en multitud de comercios hasta alcanzar este límite de crédito. Todos los meses, el emisor de la tarjeta proporciona una factura que contabiliza la actividad de la tarjeta durante los 30 días anteriores. Dependiendo de los términos de la tarjeta, el cliente puede pagar intereses sobre la cantidad de dinero que no paga mensualmente. Además, las tarjetas de crédito pueden estar patrocinadas por grandes minoristas, como tiendas de ropa, o por bancos o corporaciones, como VISA o American Express.

Las tarjetas de crédito son un invento relativamente reciente. El origen de “The VISA Company”, por ejemplo, se remonta a 1958, cuando el banco “Bank of America” comenzó su programa “BankAmericard”. A mediados de la década de 1960, “Bank of America” comenzó a otorgar licencias a los bancos de Estados Unidos con los derechos para emitir sus “BankAmericards”. En 1977 se adoptó internacionalmente el nombre Visa para cubrir todas estas tarjetas, convirtiéndose en la primera tarjeta de crédito en ser reconocida a nivel mundial.

Sistemas de seguridad

TARJETAS DE CREDITO

Las tarjetas de crédito están diseñadas con una gran cantidad de funciones de seguridad complejas para evitar la posibilidad de fraude. Estas características involucran el número de cuenta de la tarjeta, su panel de firma y su banda magnética. El número de cuenta único de la tarjeta es la información clave necesaria para realizar una transacción financiera y debe protegerse cuidadosamente. Para evitar que alguien use un número de cuenta incorrecto o que invente un número falso, las empresas confían en las leyes estadísticas para su protección. Al utilizar números de cuenta largos, es poco probable que se pueda falsificar un número. Por ejemplo, la tarjeta Visa tiene 13 dígitos, American Express tiene 15 y MasterCard tiene 20. Matemáticamente, nueve dígitos proporcionarían mil millones de números de cuenta únicos que serían suficiente para todos los clientes de una determinada empresa. (Las empresas más grandes, Visa y MasterCard, solo tienen alrededor de 65 millones de clientes). Si solo se asignan 65 millones de números de un total de 10 billones de posibilidades, es poco probable que alguien pueda usar por error otro número de cuenta. Si el empleado de una tienda ingresa por error un número de cuenta incorrecto, es casi seguro que no será aceptado. Esta seguridad estadística brinda a las empresas la confianza de que alguien no se está inventando un número cuando realiza transacciones por internet. Por supuesto, esta medida de seguridad no ayuda si alguien obtiene un número real y lo usa de manera fraudulenta.

Otra característica del diseño de seguridad involucra el panel de firma en el reverso de la tarjeta. La firma está destinada a documentar la letra del propietario con el fin de detectar una firma falsificada en un recibo. Para evitar que los delincuentes borren el panel posterior de una tarjeta robada y pongan su propia firma, el panel está impreso con un diseño de huella digital que es difícil de duplicar y que se desprenderá cuando se borre la firma original. Si se borra la firma, este diseño también desaparecerá dejando una mancha blanca, lo que indica instantáneamente que la tarjeta ha sido manipulada. Algunos fabricantes de tarjetas imprimen la palabra “VOID”, vacío en inglés, debajo de este panel, que se revela al borrarlo.

La banda magnética en el reverso de la tarjeta es un área cubierta con partículas de óxido de hierro que se pueden codificar con información binaria, lo que identifica la tarjeta como auténtica. Es difícil determinar exactamente qué información está codificada en la tira porque, por razones de seguridad, las empresas no proporcionan esta información. Sin embargo, es probable que la fecha de vencimiento de la tarjeta sea uno de los hechos registrados en la tira, ya que los cajeros automáticos retienen las tarjetas que han vencido. Es poco probable que información como el límite de crédito, la dirección, el número de teléfono o el nombre del usuario se registren en la franja, porque los bancos no vuelven a emitir tarjetas cuando cambiamos este tipo de información.

Por último, algunas tarjetas presentan características especiales que las hacen difíciles de duplicar, como los hologramas.

Materias primas

Las tarjetas están hechas de varias capas de plástico laminadas juntas. El núcleo suele estar hecho de una resina plástica conocida como acetato de cloruro de polivinilo (PVCA). Esta resina se mezcla con materiales opacificantes, colorantes y plastificantes para darle la apariencia y consistencia adecuada. Este material central está laminado con capas delgadas de PVCA o materiales plásticos transparentes. Cuyos laminados se adhieren al núcleo cuando se aplica presión y calor. También se utilizan una variedad de tintas o tintes para imprimir tarjetas de crédito, disponibles en una variedad de colores y diseñados para su uso en sustratos de plástico. Algunos fabricantes utilizan tintas magnéticas especiales para imprimir la banda magnética en el reverso de la tarjeta. Las tintas se fabrican dispersando partículas de óxido metálico en los disolventes apropiados.

Para finalizar, los procesos de impresión especiales adicionales están creados para tarjetas como VISA, que presentan hologramas.

Proceso de fabricación

El proceso de fabricación consta de varios pasos: primero, el núcleo de plástico y los materiales laminados se combinan y moldean en forma de lámina; luego se imprime el núcleo con la información adecuada; a continuación, los laminados se aplican al núcleo; y finalmente la hoja ensamblada se corta en tarjetas individuales.

El plástico para la lámina central se fabrica fundiendo y mezclando acetato de cloruro de polivinilo con otros aditivos. Los componentes mezclados se transfieren a un aparato de moldeo por extrusión, que fuerza el plástico fundido a través de un pequeño orificio plano conocido como matriz. A medida que la hoja sale de la matriz, pasa por una serie de tres rodillos apilados uno encima del otro que tiran de la hoja. Estos rodillos mantienen la hoja plana y el grosor adecuado. Posteriormente, las hojas pueden pasar a través de unidades de enfriamiento antes de cortarse en hojas separadas.

Las películas laminadas utilizadas para recubrir el material del núcleo se fabrican mediante un proceso de extrusión similar. Estas películas, más delgadas, suelen fabricarse mediante un proceso en el que la película de plástico fundido se extiende sobre un rodillo de fundición. El rodillo determina el espesor y el ancho de la película. Al enfriarse, las películas se almacenan en rollos hasta que estén listas para su uso.

El núcleo de plástico de la tarjeta está impreso. Esto se realiza usando una variedad de procesos comunes de serigrafía. Además, las películas laminadas también pueden sufrir operaciones posteriores en las que se imprime con tinta magnética. Por otro lado, la banda magnética puede agregarse mediante un método de estampado en caliente. Los cabezales magnéticos utilizados para codificar y decodificar las partículas de óxido de hierro solo pueden funcionar si el medio magnético está cerca de la superficie de la tarjeta, por lo que las partículas de metal deben colocarse encima de la capa de laminación. Al finalizar el proceso de impresión, el núcleo está listo para ser laminado.

La laminación ayuda a proteger el acabado de la tarjeta y aumenta su resistencia. En este proceso, los rollos de material laminado se ubican por encima y por debajo del material principal, introduciendo el laminado en las zapatas de la aspiradora junto con el material del núcleo. La aspiradora mantiene juntas las tres piezas de plástico mientras viajan a la estación donde se unirán. En la estación de pegado, un par de lámparas de calor infrarrojas de cuarzo calientan las películas plásticas superior e inferior. Estas lámparas están respaldadas por unos reflectores que enfocan la energía radiante, lo que optimiza una unión suave de la película al material central. Por último, las películas laminadas se unen por completo al material del núcleo gracias a unas placas de metal que se calientan a 130 °C con una presión de 1.144.530,01 Pascales durante alrededor de 3 minutos.