Los orígenes de los Boy Scouts

Los Boy Scouts son una organización creada originalmente para niños de 11 a 14 o 15 años de edad, que tenía como objetivo desarrollar en ellos el buen civismo, el comportamiento caballeresco y sus habilidades en actividades al aire libre. El movimiento Boy Scout fue fundado en Gran Bretaña en 1908 por un oficial de caballería, el teniente general Robert SS (más tarde Lord) Baden-Powell, quien escribió un libro llamado “Scouting for Boys” en 1908, pero que era más conocido como el defensor de la ciudad de Mafeking en la Guerra de Sudáfrica. El libro que escribió Baden-Powell describía varios juegos que había usado para entrenar a las tropas de caballería y se convirtió en una lectura popular entre los niños de Gran Bretaña. Antes de la publicación del libro, Baden-Powell realizó un campamento experimental en la isla de Brownsea, frente a la costa del sur de Inglaterra, en el que puso en práctica sus ideas. El propósito de Baden-Powell era que los niños se organizaran en pequeños subgrupos ,de seis o siete integrantes, bajo las órdenes de un líder. Su entrenamiento consistiría en tareas de seguimiento y reconocimiento, mapeo, señalización, anudado, primeros auxilios y todas las habilidades necesarias para acampar y realizar actividades al aire libre. Para convertirse en scout, un niño debe prometer lealtad a su país, ayudar a otras personas y, en general, obedecer la “ley scout”, un simple código de comportamiento que los niños pueden entender perfectamente.

Uniformes de los Boy Scouts of America (Christopher Millette/Erie Times-News via AP, File) FOTO: Christopher Millette AP

Ese patrón básico de objetivos y de énfasis en la exploración ha continuado. Una formación progresiva recompensada con la concesión de determinadas insignias y el estímulo de una buena obra diaria. En todos los países, la competencia más alta está marcada por la concesión de una insignia especial (por ejemplo, la insignia “Eagle Scout” en los Estados Unidos o la insignia “Queen’s Scout” en Canadá y Gran Bretaña). Los símbolos de los exploradores incluyen el apretón de manos con la mano izquierda, la insignia de la flor de lis y el lema “prepárate”. Baden-Powell tenía la intención de que sus ideas fueran utilizadas por organizaciones juveniles existentes en Gran Bretaña, pero pronto se hizo evidente que había surgido un nuevo movimiento y los Boy Scouts se extendieron rápidamente a otros países. Para 1910 había tropas de Boy Scouts en Suecia, México, Argentina y Estados Unidos, así como en países de la Commonwealth como Canadá, Australia y Sudáfrica. A principios del siglo XXI, había organizaciones nacionales de Boy Scouts en casi 170 países. La Organización Mundial del Movimiento Scout, establecida en 1920 y con sede en Ginebra, promueve el escultismo (del inglés “scouting”, que significa explorar) en todo el mundo. Mantiene oficinas regionales en Bélgica, Egipto, Filipinas, Kenia, Senegal, Sudáfrica, Chile y Ucrania.

Estatua de un Boy Scout en la sede de los Boys Scouts of America en Irving, Texas. (AP Photo/LM Otero, File) FOTO: LM Otero AP

Las unidades o tropas de Boy Scouts se dividen en subgrupos individuales o patrullas y se reúnen periódicamente. Las tropas Scout están patrocinadas a nivel local por iglesias, escuelas, organizaciones fraternales y otros grupos comunitarios. Un “jefe de exploradores” adulto encabeza cada tropa. La organización estadounidense ha tratado de incluir a niños de diversos orígenes, mientras que los tribunales han afirmado su derecho como organización privada a establecer estándares que prohíban a algunos grupos ser miembros o líderes. Desde 1920, las reuniones internacionales de scouts, o “jamborees mundiales”, se han llevado a cabo cada cuatro años. Las “jamborees” son reuniones de miles de exploradores que representan a sus países y acampan juntos en armonía y fraternidad. También ha habido innumerables campamentos nacionales a los que asistieron grupos de exploradores de países vecinos.

Renovarse o morir

Un boy scout con una bandera arcoiris en el desfile del orgullo gay en San Francisco en 2019

El movimiento Boy Scout estaba destinado a niños de 11 a 14 o 15 años de edad, pero pronto se hizo evidente que se necesitaban programas para niños más pequeños y mayores. En consecuencia, en 1916 Baden-Powell fundó una organización paralela para niños pequeños, los “Wolf Cubs” (conocidos en algunos países como “Cub Scouts”). Se han desarrollado programas incluso para niños más pequeños (”Beaver Scouts” en el Reino Unido para niños de 6 a 8 años y los “Tiger Cubs” en los EE. UU. para niños de 7 años). En los EE. UU., los programas “Varsity” están abiertos a niños de 14 a 17 años y “Venturing” a hombres y mujeres de 14 a 20 (16 a 20 en el Reino Unido).

Jennifer Tyrrell, a la izquierda, fue expulsada de su cargo en los boy scouts por identificarse como homosexual.

Por otro lado, en 1967, la palabra “Boy” se eliminó del nombre de la organización británica, y en la década de 1980 se permitió que las niñas se unieran al nivel “Cub” y superior. A fines del siglo XX, Boy Scouts of America (BSA) se enfrentó a crecientes críticas por su prohibición a la hora de nombrar líderes de tropas a personas homosexuales. En 1999, James Dale, un asistente del jefe de exploradores que se declaraba abiertamente homosexual, demandó a la organización después de que lo expulsaran. Dale finalmente llegó a la Corte Suprema de EE. UU., que falló a favor de BSA en 2000. Sin embargo, la controversia continuó y algunos patrocinadores corporativos dejaron de financiar a BSA. En 2014, Robert M. Gates, el exsecretario de defensa de EE. UU. que ayudó a supervisar la derogación de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que es la expresión con la que se conoce popularmente la política oficial sobre homosexualidad y bisexualidad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos utilizada desde 1994 hasta 2011, se convirtió en presidente de la organización. Durante su mandato trató de poner fin a la prohibición, lográndolo en julio de 2015, aunque se hicieron excepciones para las tropas patrocinadas por la iglesia. En 2017, BSA anunció que admitiría niñas más jóvenes en su organización “Cub Scout” a partir de 2018 e introduciría un programa para niñas mayores, que les permitiría obtener el rango de “Eagle Scout”, en 2019. Asimismo, en 2018, BSA anunció que en 2019 su programa Boy Scouts pasaría a llamarse Scouts BSA y admitiría tanto a niñas como a niños. Por último, en 2020, ante numerosas demandas derivadas de denuncias de abuso sexual infantil por parte de algunos líderes Scout, BSA se declaró en bancarrota.