El miedo a un ataque nuclear dispara la venta de yoduro potásico: qué es y para qué se utiliza

A las 6 de la mañana del 24 de febrero, Rusia lanzaba oficialmente una ofensiva militar contra Ucrania. Ese mismo jueves, las autoridades ucranianas informaron de que las tropas rusas habían tomado el control de la antigua central de Chernóbil, lugar donde hace más de tres décadas ocurrió el peor desastre nuclear de la historia.

Un día después, la ministra de de Defensa rusa amenazaba con atacar también a Finlandia y a Suecia si persistían en sus pretensiones de ingresar en la OTAN. A partir de entonces, el miedo a un ataque nuclear ruso, ha disparado la venta de las pastillas de yoduro de potasio en estos países.

De hecho, el medicamento está agotado en casi todas las farmacias de Finlandia, según confirmó al diario Iltalehti Erkki Kostiainen, director de Comunicaciones de la Asociación Finlandesa de Farmacéuticos. Pero, ¿por qué ha aumentado tanto la demanda de este producto? ¿Es eficaz contra las radiaciones de una bomba nuclear?

La última vez que las ventas de las pastillas de yodo se dispararon de manera similar fue después del accidente nuclear de Fukushima en 2011. Entonces, la OMS advirtió de que estos productos pueden causar graves complicaciones en embarazadas o pacientes con trastornos renales y sólo deben ingerirse, “si las autoridades de salud pública lo recomiendan expresamente”.

Las pastillas de yoduro de potasio son productos que se administran en caso de accidente nuclear para saturar la glándula tiroides e impedir la fijación de yodo radiactivo. Si se toman antes o poco después de la irradiación, se puede disminuir el riesgo de cáncer a largo plazo.

Estas pastillas no son “antídotos”, ya que no protegen frente a la radiación externa ni contra sustancias radiactivas que no sean el yodo radiactivo. Sólo pueden evitar que la glándula tiroides absorba el material radiactivo una vez que ya ha entrado al organismo. Por tanto, este tratamiento no resultaría útil para contrarrestar los efectos de la radiación producida por una bomba nuclear que, además, libera otros elementos radiactivos, como el cesio y el estronio.

¿Cómo funciona el yoduro de potasio ?

El yoduro de potasio bloquea la entrada de yodo radiactivo en la tiroides. Cuando una persona toma yoduro de potasio, el yodo estable en el medicamento es absorbido por la tiroides. Como el yoduro de potasio contiene mucho yodo estable, la tiroides se “llena” y no puede absorber más yodo – ni estable ni radiactivo – durante las siguientes 24 horas, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

No obstante, recalcan que el yoduro de potasio no provee protección total contra el yodo radiactivo. La protección se incrementará en función de tres factores:

- Tiempo después de la contaminación: Cuanto más pronto se tome el yoduro de potasio, más tiempo tendrá la tiroides para “llenarse” de yodo estable.

- Absorción: La cantidad de yodo estable que llega a la tiroides depende de la rapidez con que se absorba el yoduro de potasio en la sangre.

- Dosis : Al minimizar la cantidad total de yodo radiactivo al cual se expone una persona, se reducirá la cantidad de yodo radiactivo dañino que la tiroides puede absorber.

¿Quién puede tomar este medicamento?

El yoduro de potasio está indicado para personas de todas las edades en caso una emergencia de radiación nuclear. Esto incluye bebés, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La dosis variará según el caso: desde los 16mg en recién nacidos, a los 130mg en adultos.

Los CDC advierten de que tomar una dosis de yoduro de potasio más alta que la recomendada o tomarlo con más frecuencia de la recomendada no brinda más protección y puede ocasionar enfermedades graves o la muerte.

Una sola dosis de yoduro de potasio protege la glándula tiroides durante 24 horas. La dosis única en la cantidad recomendada es normalmente todo lo que se necesita para proteger a la glándula tiroides.

En algunos casos, las personas se pueden haberse expuesto al yodo radiactivo por más de 24 horas. Si esto sucede, el personal de salud pública o el personal de gestión de emergencias, pueden indicarle que tome una dosis de yoduro de potasio cada 24 horas durante varios días.

Efectos secundarios

El yoduro de potasio no está exento de efectos adversos. Estos incluyen molestias gastrointestinales, sarpullido, reacciones alérgicas, inflamación de las glándulas salivales y trastornos de la glándula tiroides.