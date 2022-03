IM Mastery, la academia de la estafa piramidal con menores

«Ey bro, es hora de despertar y de ser emprendedor. Puedes ganar mucho dinero y ser dueño de tu propio tiempo». Con este tipo de mensajes los «creadores» de la milagrosa academia de inversores IM Mastery Academy trataban de persuadir a jóvenes de un perfil muy concreto en parques, eventos o a través de plataformas online. Mostraban sus coches de lujo en redes sociales y, cuando ya había confianza, enseñaban cuánto habían ganado con algunos productos, aunque la cifra podía estar trucada. Hicieron mucha cartera de clientes a lo largo del confinamiento, cuando había tantos jóvenes en casa aburridos al otro lado de la pantalla. «Tras unos meses ahí, se daban cuenta de que eso no valía para nada y muchos se salían, por eso todo comenzó a saltar en 2021».

Técnicas de sectas

Lo explica Carlos Bardavío, abogado de Red Une, la asociación de víctimas de sectas que denunció en marzo del año pasado lo que estaba pasando con este centro tras las quejas de muchos padres que veían cómo sus hijos dejaban los estudios tras meterse en esta academia e incluso se iban a vivir a pisos en comuna. «Las técnicas e persuasión que utilizaban son las clásicas de las sectas: control emocional, laboral, familiar: ‘Tus padres han trabajado toda la vida y no han conseguido nada’. Todo estaba orquestado», explica Bardavío. Sin embargo, los responsables de la operación, de la UDEF de Policía Nacional, aseguran que sabían muy bien dónde estaban los límites para que no pudieran tener esa consideración penal. «Ellos no proporcionaban el piso ni decían dónde tenías que invertir sino que te daban formación para que te hicieras ‘libre financieramente’, que era su reclamo». Lo que sí es ilegal es que ofrecieran formación no solo en «trading» (comercializar con criptomoneda) sino en productos financieros binarios, prohibidos en España, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo ya había advertido de la precursora de IM Mastery pero iban cambiando de nombre para evitar el recelo de quienes tratan de bucear en la reputación de la empresa.

El usuario tenía que pagar 200 euros por la inscripción y una mensualidad de 150 euros. Pero si llevabas a dos clientes dejabas de pagar la cuota y, a partir del tercer miembro que lograses conseguir, comenzabas a llevarte porcentaje de beneficios. El abogado Bardavío especifica el recorrido legal de la estafa piramidal: «Las víctimas eran el instrumento no doloso; es decir, no tenían conciencia de lo ilícito: participaban en el delito pero no en el concepto».

El mensaje que engancha

Porque desde IM Mastery no ponían en cebo a cualquiera. tenía que ser gente muy joven (hay muchos menores implicados) y les captaban con técnicas de manipulación abusando de su debilidad. «Desde el segundo día de clase ya les presionaban para que trajeran a clientes. Aunque ellos acabaran dejándolo la red de araña ya había crecido, que es lo que ellos buscan», añaden desde la UDEF. «Si quieres ganar dinero, trae clientes», les decían después de comprobar muchos usuarios que lo que contaban podía escucharse en muchos canales de internet. «El problema es que se vendían como auténticos gurús de las finanzas con un mensaje que cala en cierta parte de la sociedad más joven: hacer mucho dinero sin trabajar», señalan en la Policía, desde donde ya se advierte sobre los peligros de este tipo de productos no solo para evitar estafas sino para que los padres también sean conscientes del tipo de engaños a los que están expuestos sus hijos porque, en esta investigación que ha sido instruida por un Juzgado de Plaza Castilla, muchos padres no sabían en qué estaban metidos sus hijos, muchos menores.

IM Mastery llevaba operando de forma internacional y como organización criminal desde, al menos, 2019 pero su matriz está en Suramérica y EE UU. España, sin embargo, es el primer país en el que se practican detenciones. La investigación de la «operación Carcoma» no ha terminado porque hay mucha gente que sigue denunciando. De momento hay «miles» de víctimas.

Organización criminal

La estafa piramidal no es sencilla de demostrar en un proceso judicial por eso tanto la Fiscalía a través del atestado de la UDEF y las acusaciones tendrán que hilar muy bien cómo funcionaban desde la academia, donde ya sabían qué límites bordear para evitar esto. Los investigadores sí podrán demostrar la organización criminal, además de la estafa en concurso con publicidad engañosa y también delitos contra la Hacienda Pública ya que no tributaban beneficios de los suscriptores.