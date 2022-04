6 formas de quitar fácilmente las pegatinas o etiquetas de los tarros de cristal

No hay nada más frustrante que tratar de despegar las etiquetas, los precios, las calcomanías, la información que contiene la garantía o las instrucciones de funcionamiento de un objeto de vidrio. El pegamento simplemente no se suelta, dejando papel triturado y una especie de “parche” pegajoso en la superficie. No obstante, la sensación cuando una etiqueta se despega sin rasgarse o dejar residuos pegajosos es, simplemente, de otro mundo, pero para todas las demás ocasiones en las que simplemente “no sale” y destrozamos nuestras uñas rascando y dejamos nuestros brazos doloridos intentando frotar para eliminarla. Aquí hay algunos trucos útiles para quitar pegatinas del vidrio de forma rápida y sencilla, utilizando artículos domésticos comunes que todos tenemos en nuestros hogares.

Agua caliente con jabón, bicarbonato de sodio y aceite para cocinar

Tarro con bicarbonato de sodio en una cocina FOTO: La Razón (Custom Credit)

Remoje los frascos en agua tibia y jabón durante unos minutos y trate de retirar las etiquetas. Del mismo modo, puede intentar verter agua caliente sobre el frasco para calentar el adhesivo y facilitar su eliminación. Tras ello, frote los frascos con un estropajo para quitar la mayor cantidad posible de pegamento que haya quedado. Esto debería ser suficiente para eliminar por completo la mayor parte de las etiquetas de nuestros tarros. No obstante, si queda algún residuo en cualquiera de ellos, frote la parte pegajosa con una mezcla a partes iguales de bicarbonato de sodio y aceite de cocina. En este caso las opiniones son muy diversas, algunas personas dicen que es mejor dejar esta mezcla durante 30 minutos antes de frotar y enjuagar los frascos, mientras que otras afirman que con usar la mezcla de aceite sobre la zona pegajosa con los dedos durante unos minutos y luego limpiarlo con un paño, servilleta o toalla es suficiente. Sin embargo, y aunque este método definitivamente funciona, los frascos quedan aceitosos después y puede ser un engorro deshacerse de esta oleosidad.

Aceites esenciales

Aceites esenciales FOTO: Objetivo Bienestar La Razón

Después de quitar la etiqueta, se pueden usar aceites esenciales como el aceite esencial de eucalipto, el aceite esencial de limón, el aceite esencial de naranja y el aceite de árbol de té para eliminar los residuos pegajosos. No es necesario remojar la zona durante tiempo, ya que debería funcionar de inmediato. Frote el aceite esencial con un trapo y el pegamento se disolverá con facilidad. Inmediatamente después, el frasco se puede enjuagar, secar y usar o almacenar. Un dato que debemos tener en cuenta si nos decantamos por esta solución es que, los aceites esenciales, por lo general, tienen una producción que no es muy amigable con el medio ambiente. Asimismo, se ha descubierto que algunos de estos aceites, como el del árbol de té y el de lavanda, son disruptores endocrinos y algunos otros son tóxicos para perros y gatos, por lo que recomendamos usarlos con mucho cuidado.

Alcohol

Persona limpiándose las manos con gel hidroalcohólico FOTO: Dreamstime La Razón

Cualquier cosa con un alto porcentaje de alcohol, como el metanol, isopropanol o el quitaesmalte, funcionará de manera efectiva a la hora de eliminar cualquier zona pegajosa que quede tras quitar las etiquetas y los adhesivos. Simplemente empape un trapo con alguno de los alcoholes anteriormente citados y frote la mancha pegajosa hasta que desaparezca.

Limpiadores a base de cítricos

Rodajas de limón, naranja y pomelo. Flat lay. 1 de marzo de 2017 FOTO: dreamstime la razon

Los limpiadores a base de cítricos son otras de las sustancias más recomendables para quitar el pegamento del vidrio. Rocíelos sobre el frasco, déjelo reposar unos minutos y luego frote las partes del vidrio que necesitan de un poco de esfuerzo para eliminar cualquier etiqueta o pegamento sobrante.

Vinagre de vino blanco

Botella de vinagre de vino blanco FOTO: La Razón (Custom Credit)

Se dice que un paño empapado en vinagre de vino blanco hace que el adhesivo se despegue de los frascos de vidrio con facilidad. Además, si mezclamos vinagre con cáscaras de cítricos, obtendremos el poder combinado de ambos, lo que hará mucho más sencilla esta tarea.

Congelador

Un congelador con varios productos en su interior FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para remover las etiquetas de nuestros frascos no solo podemos ayudarnos del calor, congelarlos también funciona. Aparentemente, si colocamos un frasco en el congelador, sin la tapa, durante unas pocas horas, la etiqueta se desprenderá fácilmente.

Como hemos podido observar, existen varias formas de eliminar las etiquetas y las zonas pegajosas que quedan en nuestros objetos de vidrio. Y aunque no todos estos métodos tienen una tasa de éxito asegurada, la combinación de varios de ellos puede ser nuestra mejor opción para deshacernos de una vez por todas de ese desagradable “parche”.