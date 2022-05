La violencia machista contra menores se dispara un 28,6%

Pese a las políticas de concienciación y educación contra la violencia de género, las cifras que ayer arrojó el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestran que la tendencia negativa de estas agresiones contra la mujer continúa en ascenso. A nivel nacional, 30.141 fueron víctimas en 2021, lo que supone un 3,2% más que el año anterior. Si se suman los datos de violencia de género a la doméstica, la cifra aumenta a 38.715 personas, de las cuales 3.356 fueron hombres. En el estudio pormenorizado del análisis del INE se desvela que del total de mujeres víctimas de agresiones machistas en cuyos casos se habían detectado medidas cautelares o algún tipo de orden de protección, el 47,5% tenía entre 30 y 44 años. La edad media de las afectadas se sitúa en los 36,9 años.

Uno de los números más preocupantes es el relacionado con las menores de edad, población entre la que se ha experimentado en el último año el mayor aumento de violencia de género. En concreto, en 2021, se registraron 661 menores de 18 años frente a las 514 del año anterior, lo que supone un incremento del 28,6%. También el número de agresores menores de 18 años ha aumentado, en concreto hasta un 70,8%.

«Estos datos confirman una tendencia que ya veníamos observando desde hace tiempo en las formas de interactuación de la población adolescente en sus relaciones afectivo sexuales. Hay nuevas maneras de dominación, de control y también se da una renormalización de algunos patrones violentos dentro de las relaciones», explica a LA RAZÓN Rebeca Cordero, profesora titular en Sociología Aplicada en la Universidad Europea e investigadora principal del grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales.

Patrones adolescentes

De hecho, en su grupo de trabajo han analizado las nuevas formas de dominación en la población joven menor de 18 años a través de las redes sociales «y lo que hemos observado es que existe un mayor control en la pareja a través de una serie de conquistas basadas en una especie de pruebas de amor, entre ellas, cuestiones como compartir contraseñas con la pareja. Si no se hace implica acusaciones de infidelidad o intención de esconder algo. Incluso se asume que la celopatía es algo positivo para la pareja», añade.

Frente al aumento de víctimas de violencia de género en la población mas joven, el estudio del INE apunta a un descenso entre aquellas de más de 75 años. Si se tiene en cuenta la nacionalidad, dos de cada tres mujeres (un 63,3%) habían nacido en España, un porcentaje que se mantiene respecto al año anterior, mientras que la tasa de víctimas por cada 1.000 mujeres de 14 años en adelante fue tres veces superior entre las nacidas en el extranjero.

Si se hace «zoom» en el mapa de España, las comunidades donde se han registrado más casos de violencia de género ha sido en Andalucía (6.720), Valencia (4.909) y Madrid (3.624). Al final de la lista se encuentran Navarra, Ceuta y Melilla. «Es peligroso que en ciertas comunidades, por parte de algunos partidos políticos, se esté debatiendo la sustitución del concepto de violencia de género por el de doméstica, porque esto supone la invisibilización del fenómeno. No es lo mismo la violencia de género, la intrafamiliar y la doméstica. La de género es una específica en la que las mujeres mueren a manos de sus parejas, exparejas o individuos que consideran que por haber tenido un contacto afectivo sexual con ellas, se ven con el poder de llevar a cabo la coacción», puntualiza Cordero.

La realidad, mucho peor

Para ella, los datos del INE deben ser «cogidos con pinzas», porque en su registro «solo constan los casos en los que ha habido denuncias por parte de las agredidas. Y si tan solo con estos las cifras han aumentado la realidad es mucho mayor».

Según la estadística publicada ayer, en el 23,3% de los casos, las víctimas eran cónyuges o ex cónyuges; en el 45,2% tenía una relación de pareja o ex pareja de hecho; en el 30,6%, novias o ex novias; y en el 1%, estaba en proceso de separación. En el 73,8% de las parejas, ambos tenían entre 20 y 49 años; el 53,5% los dos habían nacido en España; el 10,5% en América y en el 6,4%, el denunciado nació en España y la víctima en el continente americano. Por otra parte, la edad media de los agresores es de 39,7 años.

En relación a la violencia doméstica, se produjeron en 2021, según los registros, 8.240 víctimas, de los cuales, el 61,4% fueron mujeres y el 38,6 hombres. Para Cordero, lo que confirman estos datos es que «se están volviendo a peligrosos patrones muy vinculados a ideología heteropatriarcal». Para ella, « la prevención pasa por la educación y para educar hay que llamar a las cosas por su nombre».