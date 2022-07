Los riesgos de tratar a tu mascota como a un humano

Los perros disfrutan enormemente corriendo y jugando sin correa, pero la desobediencia de tu perro no está ligada al deseo de libertad, pues en realidad los perros son animales de manada que necesitan cierto orden en su vida. El error más habitual es tratar a tu perro como si fuera una persona. El resultado de esa «humanización» le confunde tanto que cree que puede hacer lo que quiera. Si tu perro no te hace caso y ladra todo el rato o hace de las suyas en casa, no te preocupes, los expertos de Purina han elaborado una serie de consejos para enseñarte cómo hacer para que tu perro te obedezca.

En primer lugar, es necesario hablar del adiestramiento en positivo. El principio de una relación basada en el castigo es el miedo y la sumisión, algo totalmente contrario a la confianza. La clave de un adiestramiento en positivo es fomentar el buen comportamiento del perro con premios y muestras de afecto, nunca castigar sus errores.

Los métodos más «tradicionales» de adiestramiento basados en el castigo son completamente inapropiados. Además de imprimir dolor y miedo en el animal, rompen sus valores de integridad y confianza. Así que no lo dudes: un adiestramiento en positivo es la única manera de educar a tu compañero y es tan beneficioso para él como para ti, que disfrutarás enseñando y descubriendo muchas cosas que no sabías de tu perro.

La regla de oro para comenzar a trabajar en positivo es llamarle varias veces al día aunque no tengas ningún motivo para hacerlo y cuando acuda a ti, prémiale con caricias, juegos o comida. Así le enseñarás a relacionar su nombre con cosas positivas. Haz lo mismo cada vez que tu perro haga alguna cosa bien, felicítale y hazle sentir orgulloso de sus progresos. Si trabajáis siempre de esta manera, los resultados no tardarán en llegar.

Por el contrario, nunca llames a tu perro solamente para volver a casa cuando se lo está pasando bien, porque relacionará su nombre con algo que no quiere hacer y querrá hacer siempre lo contrario. Cuida tu tono de voz durante el adiestramiento para perros, procurando que no sea agresivo o negativo.

Dale tiempo para asimilar un aprendizaje. Antes de repetir el ejercicio espera a ver cómo reacciona y adáptate a su ritmo. No tengas en cuenta sus intentos fallidos. Céntrate en premiarle cuando consiga el resultado deseado, de esta manera reforzarás su aprendizaje.

Nunca recurras a métodos de adiestramiento en negativo bajo ninguna circunstancia, o todo el trabajo realizado hasta el momento se anulará por completo.

También debes tener en cuenta la importancia del tono de voz pues tu perro reconocerá al instante tus intenciones según el tono de voz que utilices. Si percibe inseguridad, enfado o miedo, te rechazará como líder y asumirá él mismo el control de la situación, haciendo caso omiso a tus indicaciones. Por el contrario, si te muestras firme y tranquilo, asumirá tu papel de líder y te obedecerá.

Si tu perro no obedece nada, te recomendamos que comiences a practicar en casa y más adelante en el parque o la calle. Elige una palabra para vincularla a esta orden básica para perros. No utilices solamente su nombre , acompáñalo de la palabra «ven» o «aquí».

Busca un lugar tranquilo libre de distracciones y colócale una correa larga para mayor seguridad. Entonces ordénale que se siente. Cuando esté sentado aléjate lentamente de él caminando hacia atrás y llámale con la palabra que hayas elegido. Si lo hace bien y acude a tu llamada, prémiale