¿Me pueden multar por llevar las pegatinas antiguas de la ITV?

Todo el mundo sabe que no llevar la pegatina de la ITV colocada en el parabrisas es motivo de multa. Concretamente, de una multa de 80 euros. Sin embargo, ¿es legal llevar más pegatinas que la de la última revisión? Es decir, a diario podemos observar cómo hay una enorme cantidad de conductores que “coleccionan” las pegatinas en la parte superior derecha del parabrisas frontal de su vehículo. ¿Es esto sancionable?

Vista general de un taller para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cerrado en la A Coruña, Galicia. | Fuente: EFE/Cabalar FOTO: Cabalar EFE

¿Es legal llevar más de una pegatina?

En principio, llevar más pegatinas de la ITV de las que corresponden no está considerado una infracción. Sin embargo, en el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación también se indica que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Es decir, que sí que se pueden llevar las pegatinas antiguas en el parabrisas, pero siempre y cuando no estorben la perfecta visión de la carretera. Queda -entonces- a la libre interpretación de los agentes de Tráfico decidir si imponer o no una sanción económica a los conductores que no dispongan de una visión completa y diáfana de la carretera. Concretamente, esta multa asciende hasta los 80 o -incluso- los 200 euros (en un caso extremo).

En resumen, no es problemático llevar dos pegatinas antiguas colocadas en el lateral superior izquierdo del parabrisas, porque esto no puede interpretarse como un obstáculo para la correcta visión de la vía. Ahora bien, si se trata de un vehículo muy antiguo... y a su propietario le ha hecho ilusión ir coleccionando todas las pegatinas, como si de un álbum de cromos se tratase, entonces es más que posible que un agente de la autoridad decida hacerte pagar 80 euros de multa.

Un trabajador de la ITV revisa los bajos de un vehículo | Fuente: EFE/Cabalar FOTO: Cabalar EFE

En cualquiera de los casos, la mejor opción es no jugársela y dedicarle un poco de tiempo a quitar la pegatina antigua en el momento en el que acabamos de obtener la certificación de la ITV más reciente. Y es aquí donde llegamos al verdadero problema con estas pegatinas: ponerlas es muy fácil, pero quitarlas es un auténtico suplicio. No sólo tenemos que colocarnos en posiciones tremendamente incómodas para poder “raspar” eficientemente el interior del cristal, sino que -además- se trata de un pegamento muy agresivo y que deja muchos rastros. La solución más extendida suele ser utilizar un poquito de alcohol. Sin embargo, no hay un remedio milagroso que consiga superar a la paciencia.