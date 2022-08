Tres formas de exprimir al máximo el tubo de pasta de dientes

Los expertos revelan que la mayoría de las personas desechan hasta el 10% de su pasta de dientes porque no pueden sacar los últimos restos de los envases. A veces no importa de cuántas maneras giremos la boquilla o clavemos los pulgares, de ese endemoniado tubo no sale nada y el cepillo permanece seco. Esta es una lucha tan universal que los diseñadores han creado varias herramientas innovadoras para sacar hasta el último trozo del tubo. Aunque hay muchos productos que nos ayudarán a aprovechar nuestra pasta de dientes, cuando no tenemos ninguno de estos asistentes, existen remedios caseros para obtener hasta la última gota del envase.

Borde

Borde de una mesa

Para realizar este método debemos sostener la parte inferior del tubo de pasta de dientes con la mano dominante y la cabeza del tubo con la otra mano. Tras ello, deberemos pasar el tubo de abajo hacia arriba a lo largo del borde del mostrador, la mesa, o la repisa, cuanto más afilado esté el borde mejor. Este gesto debería empujar la mayor cantidad de pasta de dientes hasta la parte de la boquilla. No obstante, si bien puede funcionar para mover un poco de pasta a un lugar más accesible, la parte que se encuentra en el fondo del tubo seguirá en el mismo sitio, por lo que todavía tendremos que doblar, torcer y trabajar con los pulgares.

Agua caliente

Taza con agua caliente

Lo primero que debemos hacer es colocar el tubo de pasta de dientes en un recipiente con agua caliente durante unos minutos para ayudar a extraer la pasta. Caliente un poco de agua en una tetera o en una olla y viértala en un recipiente. Déjela reposar un minuto para que el agua no siga hirviendo. Coloque el tubo de cabeza en el agua con la tapa bien cerrada para que el agua no se filtre. Sosténgalo allí o apóyelo contra el costado del recipiente durante unos minutos, el calor debería ayudar a extraer más pasta de dientes. Este método funciona mejor junto con el truco del borde afilado. Pase el tubo a lo largo de la repisa del mostrador primero antes de usar el agua caliente. De esa manera, la mayor parte de la pasta de dientes estará en la mejor posición para calentarse. Si bien esto “transforma” la pasta de dientes en un estado más fluido, dependiendo del tipo de tubo utilizado, aún puede haber dificultades para extraer la parte final del tubo.

Tijeras

Tijeras

El truco más eficaz para conseguir sustraer la totalidad de la pasta de dientes es con unas tijeras. Corte la cabeza del tubo con un par de tijeras y luego corte a lo largo del tubo para que pueda abrirse en forma de cuadrado o rectángulo, revelando el interior del tubo. Le sorprenderá la cantidad de pasta de dientes que queda dentro. Manténgalo almacenado en un recipiente de plástico pequeño o en una bolsa para sándwich si le sobra mucha cantidad.