Así ayuda la cerveza a mejorar las relaciones sexuales

Cerveza y humanos parecen un binomio inseparable. Este brebaje de cebada ha conseguido con el paso de los años ser, prácticamente sin rival, la reina de las bebidas a nivel mundial. En algunos países como España, incluso, tomar una cerveza es toda una referencia en los encuentros sociales.

Así, beberse una cerveza con amigos cuando llega el calor, por ejemplo, puede ser uno de los actos más comunes entre españoles. Tomar una caña o hacer unas cervezas se ha convertido, además, en todo un clásico para la sociedad gracias a la gran presencia que el brebaje tiene en esta.

Así las cosas, la cerveza es una de las bebidas estrella en España. El consumo de esta bebida se encuentra presente en prácticamente todas las franjas de edad de los españoles desde los 18 años -edad legal para beber alcohol en nuestro país-. Además, el brebaje acompaña a lo largo de la vida a la mayoría debido a la gran popularidad que esta tiene en España y todo el mundo.

La cerveza tal y como la conocemos hoy en día cuenta con más de 500 años a sus espaldas en España. Tras varios siglos sin ser la bebida predominante en nuestro país consiguió abrirse camino. Así, junto al vino -bebida por excelencia durante años- este brebaje de cebada y otros ingredientes es hoy en día todo un referente. Pero no solo en España ocurre este fenómeno. Otros países del entorno también han incrementado exponencialmente su consumo gracias a una oferta con múltiples avances como el caso de las artesanales.

Gracias a su consumo extraordinario han surgido miles de estudios relacionados con la cerveza. Así, muchos investigadores han tratado de descubrir distintos beneficios o hechos perjudiciales que esta puede reportar al organismo.

Beber cerveza para durar más

Una de estas investigaciones que alegrará la vida a más de uno es la que realizó la sexóloga Kat Van Kirk. Según la especialista, en su libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life, la cerveza puede ser un potente aliado en los hombres para mejorar sus relaciones sexuales.

Así las cosas, esta doctora argumentaba que el consumo de cerveza de forma moderada ayuda a potenciar el deseo sexual del hombre y, además, mejorar el rendimiento mientras mantiene relaciones sexuales.

Ante esta premisa la especialista destaca como la cerveza actúa. Aumentando la libido el brebaje permite a los varones conseguir erecciones más intensas y largas. Incluso, gracias a los fitoestrógenos el placer de ambos aumenta debido al mayor tiempo que se consigue. No obstante, la experta destaca que su consumo en exceso puede contar con un efecto totalmente contrario en las relaciones secuales.

Por último, cabe destacar que la cerveza tostada, además, cuenta con un mayor nivel de hierro que la rubia. Esta puede ayudar a incrementar los glóbulos rojos mejorando la circulación de sangre generando unas erecciones más fuertes y duraderas.

Sin embargo, no se deben olvidar los efectos negativos que el alcohol tiene en el organismo. Muchos expertos destacan, así, que su consumo debe ser moderado o nulo debido a que este es un tóxico que ataca al cuerpo.