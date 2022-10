«Para tener éxito tienes que ser ambiciosa y trabajadora»

A sus 24 años, Irati Mitxelena consiguió cumplir su sueño de participar como saltadora de longitud en el Campeonato de Europa de Atletismo que se celebró en agosto en Múnich. Pese a quedarse a las puertas de la final al situarse en una decimoquinta posición con una mejor marca de 6,36 metros, Irati está muy satisfecha por haber conseguido brillar como deportista a nivel internacional. Sus esfuerzos han merecido la pena. Y es que detrás de este logro hay mucho trabajo y sacrificio.

Sus excelentes resultados sobre la pista le permitieron obtener una beca para estudiar en la Universidad de Cincinnati, donde Mitxelena ha estudiado Psicología y Neurociencia sin aparcar los entrenamientos de atletismo. Y ha conseguido una calificación de Magna cum laude por su excelencia. El secreto que la ha catapultado al éxito ha sido saber conjugar ambición, organización y disciplina, una fórmula que permite prescindir de lo superfluo e innecesario y centrarse en aquello que le lleva más cerca de los objetivos a los que aspira. Ahora trabaja como investigadora en NanoGUNE, un centro de investigación español focalizado en soluciones de nanotecnología. Su objetivo ahora son los Juegos de París 2024.

¿Cómo fue la experiencia de estar en el Campeonato Europeo?

La experiencia ha sido brutal. El estadio era una pasada y la afición estuvo de diez. Se volcó con los atletas. Ahora tenemos dos años por delante para seguir mejorando y vamos por el buen camino. Eso sí, no aparcaré mi vida de investigadora.

¿Qué sacrificios personales ha tenido que hacer para llegar hasta aquí?

Hay mucho trabajo detrás para llegar aquí. Es un esfuerzo muy grande, tanto física como mentalmente, que no siempre se ve reflejado en los resultados. He tenido que renunciar a cosas como vacaciones, pero esta vez ha merecido la pena. También hay mucho esfuerzo a nivel académico y laboral. Pese a que te ponen facilidades para cambiar la fecha de algunos exámenes, no te regalan nada y se vive con mucha presión, porque si no sacaba buenas notas me quitaban la beca para poder competir. Y si no competía al nivel necesario, lo mismo.

¿Qué características diría que se necesitan para ser una buena saltadora?

Para ser una buena saltadora tienes que ser rápida y fuerte a la vez. También tienes que ser ambiciosa y trabajadora, como en la investigación. Es imprescindible tener claro qué quieres conseguir para no desanimarte cuando no sale nada.

¿Qué aspectos diría que tienen en común la investigación y el atletismo?

En mi opinión, se parecen mucho. En los dos se trabaja mucho para que salgan resultados y se basan en un método ensayo-error: pruebas algo, no sale, analizas qué has hecho, cómo, por qué no ha funcionado y piensas en un otro plan. Y vuelta a empezar hasta que, por fin, sale un resultado interesante… si sale. Hay que ser muy paciente y determinado.

¿Qué le ha aportado el salto en su carrera profesional?

Los valores que te da el deporte son aplicables en todo lo que haces. El deporte me ha enseñado a ser disciplinada y a trabajar para conseguir objetivos. Además, me ha hecho ser muy organizada. No me queda mucho tiempo libre para mí y, si quiero llegar a todo, me tengo que organizar bien.

¿Qué enseñanza debemos extraer cuando no alcanzamos el éxito, ya sea en ciencia o en deporte? ¿Cómo debemos enfrentar esta situación?

Para que algo salga bien primero te tiene que salir mal muchas veces, es parte del proceso. Creo que tenemos que verlos como aprendizaje: analizar qué ha salido mal y por qué, y pensar cómo podemos solventarlo.

En su opinión, ¿en qué situación se encuentra la investigación?

Creo que España tiene mucho que aprender de otros países. Las condiciones no son buenas y no hay estabilidad. Muchos investigadores con vocación terminan dedicándose a otra cosa o yéndose al extranjero en busca de mejores condiciones. Es una pena. Hay que invertir más en la investigación. Mejorar las condiciones y que sea una profesión estable. Así se podría retener el talento y avanzar más.

La Covid-19 nos ha enseñado que se puede investigar a buena velocidad, ¿cómo cree que podría avanzar el ámbito neurológico si se investigase al mismo ritmo?

Es un buen ejemplo para demostrar que, si hay recursos y se invierte dinero, se puede avanzar mucho y rápido. Pasó de ser desconocido a tener varias vacunas en poco tiempo.