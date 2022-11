La Cumbre del Clima propone «indultar» al petróleo y al gas

Los negociadores climáticos se muestran proclives a rechazar una propuesta para ampliar el plan de reducción gradual de combustibles fósiles, como el carbón, también al petróleo y al gas. Esta posible decisión eliminaría los esfuerzos propiciados por India y de otros países desarrollados claves para incluirlos a todos en el acuerdo global final de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que se cierra hoy en Sharm-El Sheikh (Egipto).

La presidencia egipcia de la COP publicó ayer el primer borrador de decisión final que mantiene la demanda realizada en la COP26 en Glasgow de «acelerar las medidas hacia la reducción gradual de la energía procedente del carbón» y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles.

El borrador, sujeto a numerosos cambios, llega después de este desacuerdo de varios países que quieren poner fin a todos los combustibles fósiles y no solo al carbón, según señala Bloomberg.

Numerosas delegaciones esperan que las conversaciones, que debían terminar hoy por la tarde, se prolonguen durante el fin de semana para que los países traten de limar sus diferencias y construir puentes en un amplio número de asuntos. El presidente de la COP27, Sameh Shoukry, tras afirmar que esta versión del borrador no es la definitiva, señaló que «con este borrador que está circulando se puede observar que aún hay un trabajo en proceso y no creo que podemos llegar aún a conclusiones precipitadas. Estamos aún en la fase de deliberaciones para ver cómo podemos proporcionar una decisión final que responda a los intereses de todas las partes y que no suponga cualquier tipo de retroceso o renuncia a cualquier compromiso previo».

Además, también era probable que se produjera una oposición amplia para avanzar en el propio lenguaje dirigido a las etapas para la reducción de todos los combustibles fósiles. El ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ya indicó en una entrevista la semana pasada que sería muy poco probable que su país apoyara un acuerdo que incluyera la reducción gradual del petróleo.

Este texto preliminar ha recibido el rechazo de los activistas. El encargado de campañas de Oil Change International, Collin Rees, manifestó que reconocer solo la necesidad de reducir gradualmente el carbón mientras se ignora al petróleo y el gas es «enormemente problemático» porque ese retraso llevaría a quedarse fuera de la línea marcada por la ciencia, que apunta a la necesidad de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados centígrados.

Así, las negociaciones siguen encalladas en pérdidas y daños. La Unión Europea quiere resolver mediante un «mosaico» de medidas un mecanismo de indemnizaciones a países afectados por el cambio climático que no descarte crear un nuevo fondo dedicado a reparaciones climáticas pero que admita soluciones en el camino. Así lo reiteraron en rueda de prensa desde el bloque negociador de la UE el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el eurodiputado Bas Eickhout.

Argumentaron que la creación de un nuevo fondo dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, como piden los países en desarrollo, podría llevar seis o siete años hasta hacerse efectivo.

Sobre el documento elaborado por la presidencia egipcia de la COP27 dado a conocer ayer Timmermans enfatizó que no se trata de una propuesta, sino de una «recopilación de todas las visiones que se han reflejado en las negociaciones».

De momento, el vicepresidente de la CE alegó no ver cómo la divergencia de visiones que plasma ese documento «puede llevar al consenso» entre grupos negociadores, e instó a la presidencia a poner sobre la mesa un texto que «nos permita acercarnos».

Desde el Parlamento Europeo, el vicepresidente del grupo de Los Verdes, Bas Eickhout, recalcó la necesidad de asegurar que «Sharm el Sheij vaya más allá de Glasgow» en lugar de simplemente aspirar a «reconfirmar» lo acordado en la COP26 celebrada en la ciudad escocesa.

Entre los puntos calificados como «un éxito», Timmermans citó del acuerdo de Glasgow la petición de una «reducción progresiva» del carbón más «sucio» y una «eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles», algo que meses antes de la COP26 era «impensable».

También repasaron su postura sobre pérdidas y daños: «Estamos a favor de un nuevo fondo, pero no podemos mirar al mundo como era en 1992», dijeron, en alusión a la propuesta de los países en desarrollo (el G77) y de China respecto a cómo desearían ese mecanismo de reparaciones climáticas.