Las seis razas de perro que menos acuden al veterinario

La salud de los animales es un tema muy presente en las sociedades actuales. Aquellos que tienen un ser vivo en casa como mascota cuidan, además, hasta el último detalle para evitar que este sufra cualquier contratiempo.

Incluso, en los últimos años han aparecido los seguros de salud para animales domésticos. Así, tanto gatos como perros u otros seres cuentan con una cobertura que permite una serie de ventajas cuando deben acudir al veterinario.

El perro es un elemento más de nuestra sociedad. Tanto en España como la mayoría de países del mundo los canes son el animal doméstico con mayor presencia en la mayoría de familias, algo que se ha construido con el paso de los siglos entablando una amistad sin igual.

“El mejor amigo del hombre” no es un dicho que este animal se haya ganado por casualidad. Su fidelidad, por ejemplo, ha sido una de sus múltiples cualidades que han llevado a los humanos y canes a establecer un vínculo especial prácticamente imposible con otro ser vivo.

Aunque los gatos con el paso de los siglos también hayan estado presentes no es posible equiparar la relación entre perros y humanos. El can, así, ha acompañado al hombre desde las primeras cacerías cuando ni siquiera éramos sociedades tal y como las conocemos hoy en día. Gracias a ello, además, este vínculo ha ido perdurando con el paso de los tiempos pasando de generación en generación.

Ahora en pleno siglo XXI perros y humanos siguen siendo mejores amigos. En algunos hogares, por ejemplo, no se entiende que no haya la presencia de un can en casa donde tras la pérdida, muy dura, de cualquier animal se suele reemplazar con uno nuevo.

En España como en otros países, además, la legislación para su protección ha dado en los últimos años pasos de gigantes. La novedad más reciente, así, ha sido reconocer a las mascotas como un miembro más de la unidad familiar modificando, además, el código civil que ha dejado de considerarlos “cosas” para así dotar a este nuevo individuo de mayor protección frente a posible maltrato.

Razas con menores riesgos

Debido a esta gran relación la salud de los canes también es un tema importante en los hogares. Por ello, a continuación, repasamos las seis razas de perro que menos visitan al veterinario. Sin embargo, los expertos resaltan que igualmente se deben vigilar todos los aspectos relacionados como la actividad física, alimentación y posibles problemas menores.

El galgo es un gran ejemplo de resistencia. Este animal utilizado en el campo para cacerías u otras labores es una de las que menos patologías presenta a lo largo de su vida. Algo parecido ocurre con el Husky. Su adaptación a climas fríos les ha llevado a desarrollar ciertos rasgos que les hacen fuertes. No obstante, debido a sus ojos claros pueden sufrir cataratas o atrofia de la retina.

Una raza muy inteligente, el Border Collie, tampoco suele frecuentar las clínicas veterinarias. Además, cuenta con una gran esperanza de vida que oscila entre los 14 y 17 años. En ese sentido, el Shiba Inu también cuenta con una gran salud. Incluso, uno de los perros más longevos perteneció a esta raza y llegó a vivir 27 años.

Si deseamos tener una mascota con pocas probabilidades de sufrir problemas de salud también podemos optar por la raza Basenji. Estos, además, son uno de los perros que menos ladra y con una buena alimentación o actividad física suelen contar con una salud de hierro.

Por último, hay que destacar el caso de una raza pequeña y urbana, el Chihuahua. Este inquieto perro goza de una gran salud debido a que siempre está en movimiento. Además, pueden llegar a vivir más de 15 años.