Gema y Yael, dos amigas con parálisis cerebral que “hablan” gracias a un dispositivo ocular: “¿Recuerdas cuándo no nos hacían ni caso?”

Uno de cada 500 niños que nacen, tienen parálisis cerebral. Estos niños en la mayor parte de las ocasiones no tienen afectadas sus capacidades intelectuales, solo las motoras. Sin embargo, por su condición, se ven relegados de la sociedad y privados de su infancia / adolescencia y de una educación como los demás, cuando simplemente gracias a un software que se controla con los ojos podrían estar escolarizados con normalidad.

En España los dispositivos de seguimiento ocular en comunicadores ya están 100% subvencionados por la sanidad pública. Ayudan a que una escuela inclusiva sea posible, ofreciendo una comunicación asistida a través de la cual se controla un dispositivo como un ordenador o una tablet con la mirada para comunicarse y poder ejecutar muchas acciones de la vida cotidiana. No obstante, muchos médicos aún no pueden prescribir esta tecnología a las familias que lo necesitan porque, por un tema u otro, las licitaciones que lo hacen posible están paralizadas, sin concederse. Así, miles de niños y sus familias están en un limbo y se les está negando un derecho fundamental: el de la comunicación.

A pesar de las trabas, ya existen diferentes casos de éxito de niños utilizando estos dispositivos que están escolarizados en centros estándar, estudiando y haciendo sus exámenes como cualquier otro. Gema, una joven de Toledo y su amiga Yael, de Buenos Aires son un ejemplo de ello. Utilizando los sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), que remplazan o complementan al habla natural de las personas, las dos adolescentes son capaces de comunicarse y mantener mantener su amistad más allá del océano.

“Hola, buenas tardes, soy Gema y hoy voy a presentar a Yael, que es una amiga de Argentina, tiene 17 años y es un ejemplo para mí y para todos”, señala la joven gracias a la ayuda del dispositivo en un vídeo publicado por Irisbond. Tras esta introducción, Gema pregunta a Yael: “¿Te acuerdas cuándo no teníamos comunicador y la gente no nos hacía ni caso? Yo lo recuerdo como una mierda, ¿Y tú?”. “Me acuerdo de aquellas épocas antes de la revolución, en mi caso yo podía hablar pero con dificultad. Muchas cosas no se me entendían, entonces interpretaban lo que querían, que hablando mal y pronto, siempre pensaban que decía boludeces”, responde la joven argentina tras soltar una carcajada. Yael comenta que lo que más disfrutó de tener un comunicador fue poder decirle “me gustas” a un chico. “No funcionó, pero no importa, yo se lo dije y me mandó a una psicóloga que me tomaba de pelotuda, cuando tenía problemas bastante serios”, dice riendo de nuevo.

Tras ello, Gema pregunta a Yael qué quiere ser de mayor, a lo que la argentina responde que le gustaría hacer muchas cosas como ser guionista, directora de cine y teatro, actriz, compositora, cantante, activista. “Y si me queda tiempo quiero ser ‘drag queen’, admiro mucho a las ‘drag queens’. Hay que vivir la vida loca”. Las niñas comentan cómo sería su vida si vivieran juntas y se dedicaran a dar charlas a la gente. “Si nosotras nos juntamos, que el mundo se prepare, ahí llegan las top top revolucionarias. Me imagino ese días buenísimo, romper estereotipos, tabúes y clichés y que provoquemos un big bang en la sociedad y que surja una nueva”, concluye Yael.

Irisbond es una compañía española pionera en tecnologías de eyetracking y referente en Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA). Lleva años abogando por la cero discriminación infantil y su vulneración del derecho fundamental a la comunicación. Mostrando casos de éxito como el de Gema o Yael, afectadas de parálisis cerebral, y escolarizadas en un centro escolar normal gracias a los sistemas de CAA, hacen un llamamiento y movilización de la sociedad, para intentar adelantar estos procesos de licitación y eliminar las trabas que hay para estos niños con capacidades diferentes.