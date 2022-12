No metas estas prendas en la secadora... si no quieres despedirte de ellas antes de tiempo

El objetivo fundamental de la secadora es ahorrar tiempo, esfuerzo y espacio. En lugar de tener que lidiar con montones y montones de ropa mojada, la secadora puede solucionarnos el problema en sólo unos minutos. Ahora bien, es importante conocer los pormenores de utilizarla. Es un electrodoméstico bastante agresivo… y si no lo utilizamos con cuidado, podríamos acabar arruinando nuestras prendas favoritas. Por eso, hace unos meses la Organización de Consumidores y Usuarios elaboró una lista sobre las prendas que no deberíamos meter nunca en la secadora:

¿Qué prendas se secan mejor a la vieja usanza?

Según la OCU, la primera precaución que debemos tener en mente antes de lavar o secar cualquier prenda es consultar su etiquetado. Allí encontrarás las especificaciones y las precauciones del fabricante a este respecto. Es importante -por el mismo motivo- que no mezclemos prendas de ropa cuyos etiquetados y tejidos son muy diferentes, porque lo más probable es que no estén preparadas para aguantar las mismas temperaturas.

Ropa de baño

La parte más vulnerable de los bañadores a las altas temperaturas no son las telas, sino las costuras. Las gomas de ajuste se resentirán mucho con el calor excesivo y harán que se resequen y pierdan su forma.

Licra, medias y pantys

Estos tejidos son muy delicados. Por eso no hay que tener cuidado únicamente al secarlas, sino también al lavarlas. Si vamos a meterlas en la lavadora, debemos hacerlo en una bolsa de rejillas. En cuanto al secado, no es mucho lo que necesitamos hacer, porque la verdad es que se secan muy rápido y no le vamos a hacer ningún favor a la tela de licra al meterla en la secadora. Porque además de deteriorarse con el calor, puede engancharse y rasgarse fácilmente.

Ropa elástica

Los tejidos elásticos no toleran las altas temperaturas. Por eso, cuando metemos estas prendas a la secadora, estas se resentirán enormemente y perderán su elasticidad.

Algodón puro y lino

Las fibras naturales sin ningún tipo de mezcla pueden encoger por las altas temperaturas. Para la ropa del hogar, como las toallas, las sábanas y los manteles... el problema puede no ser tan relevante. Ahora bien, si somos imprudentes con la ropa y las metemos a la secadora sin pensar, es posible que después ya no nos vuelvan a entrar.

Prendas con rellenos de espuma

La espuma sintética es un material que se lleva muy mal con la secadora. Así que, si no quieres tener que tirar tu ropa a la basura... es mejor que la seques en el tendedero.

Ropa con pedrería, perlas o lentejuelas

Que los abalorios se enganchen con el mecanismo de la máquina en movimiento es malo. Pero si además estos adornos se desprenden y se pierden en el mecanismo de la secadora, es posible que provoquemos una avería grave.

Alfombras con base de plástico o caucho

Según explican los expertos de la OCU, el plástico o el caucho de las alfombras se pueden cuartear por el roce y el calor. Los trozos de caucho que se desprenden pueden dañar la secadora y manchar el resto de prendas. Por eso es recomendable secarlas al sol.

Zapatillas deportivas y con suela de goma

Es especialmente importante consultar el etiquetado de las zapatillas, porque en muchos casos es el mismo fabricante quien nos recomienda evitar la secadora. Principalmente porque la suela es de goma. Y como es bien sabido, el calor y la goma no se llevan demasiado bien. Otra precaución que también es importante es que, si vamos a meter las zapatillas a la secadora porque el fabricante lo recomienda, quitemos las plantillas antes de hacerlo.

Prendas de cuero o piel

Para eliminar la suciedad de una prenda de cuero (natural o artificial) debes utilizar un trapo húmedo y, si tiene alguna mancha más persistente, usar un limpiador especial para cuero. Aplícalo con cuidado y no uses un trapo muy abrasivo porque puedes rayar la superficie de la piel. Si queda algo de humedad en una prenda de cuero tras haberla limpiado o si se te ha mojado con la lluvia, lo mejor es colocarla en una percha y tenderla al aire libre hasta que se seque.

Prendas de seda

La seda es un material muy valorado, pero también muy delicado. Por eso deben ser lavadas a mano y en agua fría. Y a la hora de secarla, lo mejor es colgar una percha de madera a la sombra. Porque incluso el Sol puede dañar el tejido.